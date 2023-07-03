Указ Президента Республики Казахстан Указы 3 июля 2023 г. 0:10 74 О награждении государственными наградами Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, наградить: орденом «Айбын» II степени Байдуллаева Нурлана Кошкаровича – командира воинской части 53975 Министерства обороны; Долдаева Дамира Талгатовича – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел; Садыкова Орала Жексенгалиевича – начальника отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел; орденом «Айбын» ІІΙ степени Баймуратова Думана Кайратовича – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям; Касымова Ильяса Ергазыевича – командира отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; Никифоренко Ивана Юрьевича – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям; Смаилова Рустама Кадыровича – командира отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; медалью «Ерлігі үшін» Акагалиева Ермека Женисулы – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям; Аубакирова Талгата Жумакановича – директора ТОО «Целинное», область Абай; Белгибаева Бахтияра Становича – пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича – командира воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям; Жиренова Бекболата Маратовича – командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; Кенжебаева Ертая Мирамовича – водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям; Кудербекова Болата Ораловича – пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям; Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям; Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям; Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; Сайдулаева Гилани Умаровича – директора ТОО «Восток лес индустрия», область Абай; Хурая Оркена – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» Жангазинова Талгата Агибаевича – сержанта бригады войсковой части 28738 Министерства обороны; медалью «Ерен еңбегі үшін» Алексеева Алексея Владимировича – водителя пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов; Лебединского Александра Петровича – руководителя Бородулихинского авиационного отделения РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 29 июня 2023 года № 274