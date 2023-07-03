Указ Президента Республики Казахстан

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, наградить:

орденом «Айбын» II степени

Байдуллаева Нурлана Кошкаровича – командира воинской части 53975 Министерства обороны;

Долдаева Дамира Талгатовича – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

Садыкова Орала Жексенгалиевича – начальника отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» ІІΙ степени

Баймуратова Думана Кайратовича – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Касымова Ильяса Ергазыевича – командира отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Никифоренко Ивана Юрьевича – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Смаилова Рустама Кадыровича – командира отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Ерлігі үшін»

Акагалиева Ермека Женисулы – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Аубакирова Талгата Жумакановича – директора ТОО «Целинное», область Абай;

Белгибаева Бахтияра Становича – пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича – командира воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Жиренова Бекболата Маратовича – командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кенжебаева Ертая Мирамовича – водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кудербекова Болата Ораловича – пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Сайдулаева Гилани Умаровича – директора ТОО «Восток лес индустрия», область Абай;

Хурая Оркена – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Жангазинова Талгата Агибаевича – сержанта бригады войсковой части 28738 Министерства обороны;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алексеева Алексея Владимировича – водителя пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;

Лебединского Александра Петровича – руководителя Бородулихинского авиационного отделения РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 29 июня 2023 года

№ 274