Указ Президента Республики Казахстан

Указы
74

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, наградить:

орденом «Айбын» II степени

Байдуллаева Нурлана Кошкаровича – командира воинской части 53975 Министерства обороны;

Долдаева Дамира Талгатовича – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

Садыкова Орала Жексенгалиевича – начальника отдела полиции Бородулихинского района Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» ІІΙ степени

Баймуратова Думана Кайратовича – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Касымова Ильяса Ергазыевича – командира отделения специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Никифоренко Ивана Юрьевича – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Смаилова Рустама Кадыровича – командира отделения пожарной части № 24 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Ерлігі үшін»

Акагалиева Ермека Женисулы – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Аубакирова Талгата Жумакановича – директора ТОО «Целинное», область Абай;

Белгибаева Бахтияра Становича – пожарного-спасателя пожарной части № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ермекова Мухамед-Шарипа Абсагитовича – командира воздушного судна АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Жиренова Бекболата Маратовича – командира отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кенжебаева Ертая Мирамовича – водителя-сотрудника пожарной части № 16 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Кудербекова Болата Ораловича – пожарного-спасателя пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қабдулин Арман Жанатбекұлы – командира отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Мұхамет Мұрал Мұхаметұлы – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 4 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Нұрмұхамбетов Бақытжан Нұрмұхамбетұлы – водителя-сотрудника пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Сайдулаева Гилани Умаровича – директора ТОО «Восток лес индустрия», область Абай;

Хурая Оркена – водителя-сотрудника специализированной пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Жангазинова Талгата Агибаевича – сержанта бригады войсковой части 28738 Министерства обороны;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алексеева Алексея Владимировича – водителя пожарного автотранспорта Бокебайской лесной пожарной станции Бокебайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов;

Лебединского Александра Петровича – руководителя Бородулихинского авиационного отделения РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

 

Астана, Акорда, 29 июня 2023 года

№ 274

Популярное

Все
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
«Абай» в Ташкенте
Остался крайним... газон
Указ Президента Республики Казахстан
О спорт, ты – жизнь!
В честь великого предка
Театр без границ
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Лето цвета хаки
Волна, в которой можно утонуть
«Преодоление»: антикризисный аспект
Одаренным детям – гранты
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Указы Главы государства
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]