Указ Президента Республики Казахстан
68
О назначении Куанышева Д. О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе ВенеНазначить Куанышева Дулата Оразбековича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ