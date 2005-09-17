Указ Президента Республики Казахстан

О назначении Куанышева Д. О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене

Назначить Куанышева Дулата Оразбековича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 16 сентября 2005 года, № 1647