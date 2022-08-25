Указы Указ Президента Республики Казахстан 25 августа 2022 г. 0:19 О награждении орденом «Алтын Қыран» Алиева И. Г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 23 августа 2022 года № 989