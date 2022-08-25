Указ Президента Республики Казахстан

О награждении орденом «Алтын Қыран» Алиева И. Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Респуб­ликой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 23 августа 2022 года

№ 989