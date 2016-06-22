Назначить Джаксыбекова Адильбека Рыс­кельдиновича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астаны.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 21 июня 2016 года

№ 287

УКАЗ Президента Республики Казахстан

О назначении Исекешева А. О. акимом города Астаны

Назначить Исекешева Асета Орентаевича акимом города Астаны, освободив от долж­ности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 21 июня 2016 года

№ 288

УКАЗ Президента Республики Казахстан

О назначении Касымбека Ж. М. Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Назначить Касымбека Жениса Махмудулы Министром по инвестициям и развитию Рес-публики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 21 июня 2016 года

№ 289