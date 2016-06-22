Назначить Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астаны.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 21 июня 2016 года
№ 287
УКАЗ Президента Республики Казахстан
О назначении Исекешева А. О. акимом города Астаны
Назначить Исекешева Асета Орентаевича акимом города Астаны, освободив от должности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 21 июня 2016 года
№ 288
УКАЗ Президента Республики Казахстан
О назначении Касымбека Ж. М. Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Назначить Касымбека Жениса Махмудулы Министром по инвестициям и развитию Рес-публики Казахстан.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 21 июня 2016 года
№ 289