Указ Президента Республики Казахстан
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О назначении Копеева М. Ж. министром по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанНазначить Копеева Мухамбета Жуманазарулы министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев
Копеев Мухамбет Жуманазарулы
НазначенияРаспоряжениями Главы государства: Омаров Жанай Сейтжанович назначен заведующим отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан; Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен заведующим информационно-аналитическим центром управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.