Указ Президента Республики Казахстан

Указы
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Указ Президента Республики Казахстан
Об утверждении Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства

Указ Президента Республики Казахстан
Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)

Указ Президента Республики Казахстан
Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих

Указ Президента Республики Казахстан
О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса «А»

Указ Президента Республики Казахстан
О некоторых вопросах прохождения государственной службы

Указ Президента Республики Казахстан
О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
Об утверждении Правил подготовки, внесения Национального доклада о противодействии коррупции Президенту Республики Казахстан и его опубликования

Указ Президента Республики Казахстан
Об утверждении Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков

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