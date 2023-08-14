Указ Президента Республики Казахстан Указы 14 августа 2023 г. 0:00 0 О награждении государственными наградами Республики Казахстан Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить: медалью «Ерлігі үшін» Ахметханова Тлеужана Сапаргалиевича – менеджера ТОО «Expo Masters», город Алматы; Гюная Шюкрю – электрика ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы; Исмаилова Эльдара Александровича – электромеханика ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы; Йерделена Халила – оператора автокрана ТОО «Gask Construction», город Алматы; Мамедов Кенан Бабаұлы – электромеханика ТОО «Спарк Электромеханик», город Алматы; Романова Вадима Анатольевича – оператора автокрана ИП «Frank-Asia», город Алматы. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 10 августа 2023 года № 294