Указ Президента Республики Казахстан

О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005—2007 годы

В целях концентрации научно-технического потенциала Республики Казахстан на приоритетных направлениях космической деятельности и усиления вклада космических технологий и техники в решение задач социально-экономического развития и безопасности страны1. Утвердить Государственную программу «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005—2007 годы» (далее — Программа). 2. Правительству Республики Казахстан: 1) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Программы; 2) поставить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке на утрату научно-техническую программу «Национальная система космического мониторинга Республики Казахстан на 2004—2006 годы»; 3) создать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке акционерное общество «Национальная компания «Казкосмос» (далее — АО «НК «Казкосмос») со стопроцентным участием государства в его уставном капитале; 4) определить основными направлениями деятельности АО «НК «Казкосмос»: участие в разработке и реализации текущих, долгосрочных межотраслевых программ в сфере космической деятельности Республики Казахстан; создание высокоэффективных информационных и космических технологий, направленных на решение социально-экономических задач и обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию наукоемких космических технологий и техники; использование пилотируемых космических полетов для выполнения фундаментальных и прикладных исследований на международной космической станции; участие в выполнении государственного заказа по обеспечению национальной безопасности, обороны, охраны окружающей среды, прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций; 5) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа. 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 25 января 2005 года, № 1513