Указ Президента Республики Казахстан
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О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чиновПОСТАНОВЛЯЮ: присвоить: воинское звание генерал-лейтенант: Дарбекову Булату Керимжановичу, Сатхожину Даулету Абдыгалимовичу; воинское звание генерал-майор: Каражанову Курбану Сакеновичу, Мажитову Марату Алимжановичу, Миненкову Сергею Григорьевичу, Сатылганову Диханбеку Джанкоразовичу, Шанбаеву Шеримхану Оралхановичу; специальное звание генерал-майор полиции: Кулиничу Александру Васильевичу; классный чин государственный советник юстиции 2-го класса: Бахтыбаеву Ильясу Жакипбековичу; классный чин государственный советник юстиции 3-го класса: Аманбаеву Амирхану Тапашевичу, Кушкалиеву Хакиму Дуйсешевичу.
Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВАстана, Акорда, 14 декабря 2005 года № 1684