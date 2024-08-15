Указ Президента Республики Казахстан Указы 15 августа 2024 г. 4:19 30 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх, прошедших в городе Париже, наградить: орденом «Барыс» І степени Сметова Елдоса Бактыбайулы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область; орденом «Барыс» ІІІ степени Мельниченко Юрия Васильевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область; орденом «Парасат» Джилгелдиева Галымжана Джамбулбековича – тренера КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», Жамбылская область; Еркебаева Аскара Берикбаевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана; Жадраева Демеу Нурдаулетовича – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу; Кима Александра Томовича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Коныратова Боранбека Темиргалиевича – тренера КГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства», Алматинская область; Курбанова Наримана Хусанжановича – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Курбанова Хусанжана Шариповича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Оралбая Нурбека Рахатулы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана; Сулейменова Нурбола Нуриевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; орденом «Құрмет» Альсенова Алмаза Женысовича – советника президента Международной федерации дзюдо, город Астана; Камекова Долкунжана Турсуновича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Ле Александру Георгиевну – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Насиева Ермека Кадырбековича – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы; Насонова Геннадия Романовича – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы; Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы; Скибу Веронику Викторовну – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 14 августа 2024 года № 622