Указ Президента Республики Казахстан

Указы
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О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх, прошедших в городе Париже, наградить:

орденом «Барыс» І степени

Сметова Елдоса Бактыбайулы – спорт­смена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;

орденом «Барыс» ІІІ степени

Мельниченко Юрия Васильевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;

орденом «Парасат»

Джилгелдиева Галымжана Джамбулбековича – тренера КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», Жамбылская область;

Еркебаева Аскара Берикбаевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

Жадраева Демеу Нурдаулетовича – спорт­смена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;

Кима Александра Томовича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Коныратова Боранбека Темиргалиевича – тренера КГУ «Областная школа высшего спортивного мастерства», Алматинская область;

Курбанова Наримана Хусанжановича – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Курбанова Хусанжана Шариповича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спорт­смена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Оралбая Нурбека Рахатулы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

Сулейменова Нурбола Нуриевича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

орденом «Құрмет»

Альсенова Алмаза Женысовича – советника президента Международной федерации дзюдо, город Астана;

Камекова Долкунжана Турсуновича – тренера РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Ле Александру Георгиевну – спортсмена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Насиева Ермека Кадырбековича – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;

Насонова Геннадия Романовича – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы;

Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спорт­смена РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Скибу Веронику Викторовну – старшего тренера ГККП «Специализированная школа высшего спортивного мастерства», город Алматы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

 

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

 

Астана, Акорда, 14 августа 2024 года

№ 622

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