Указ Президента Республики Казахстан Законы 102

О юбилейной медали в ознаменование 50-летия начала освоения целинных и залежных земельВ целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших весомый вклад в освоение целинных и залежных земель и развитие сельского хозяйства в республике, а также в ознаменование 50-летия начала освоения целинных и залежных земель постановляю: 1. Учредить юбилейную медаль «Тынга 50 жыл». 2. Утвердить прилагаемые: 1) положение о юбилейной медали «Тынга 50 жыл»; 2) описание юбилейной медали «Тынга 50 жыл». 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 16 января 2004 года № 1281