Указ Президента Республики Казахстан

О юбилейной медали в ознаменование
50-летия начала освоения целинных и залежных
земель
В целях поощрения граждан Республики
Казахстан и иностранных граждан, внесших весомый
вклад в освоение целинных и залежных земель и
развитие сельского хозяйства в республике, а
также в ознаменование 50-летия начала освоения
целинных и залежных земель постановляю:
1. Учредить юбилейную медаль «Тынга 50 жыл».
2. Утвердить прилагаемые:
1) положение о юбилейной медали «Тынга 50 жыл»;
2) описание юбилейной медали «Тынга 50 жыл».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня
опубликования.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 16 января 2004 года
№ 1281