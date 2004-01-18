Указ Президента Республики Казахстан

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О юбилейной медали в ознаменование 50-летия начала освоения целинных и залежных земельВ целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших весомый вклад в освоение целинных и залежных земель и развитие сельского хозяйства в республике, а также в ознаменование 50-летия начала освоения целинных и залежных земель постановляю: 1. Учредить юбилейную медаль «Тынга 50 жыл». 2. Утвердить прилагаемые: 1) положение о юбилейной медали «Тынга 50 жыл»; 2) описание юбилейной медали «Тынга 50 жыл». 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 16 января 2004 года № 1281

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