Указы Указ Президента Республики Казахстан 25 марта 2022 г. 13:48 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить: орденом «Құрмет» Герлица Александра Александровича – спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан» Ждановича Антона Владимировича – старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан» Коломиеца Василия Сергеевича – главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 24 марта 2022 года № 844