Указ Президента Республики Казахстан

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О Бектенове О. А.

Указ Президента Республики Казахстан

О Бектенове О. А.

Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

Астана, Акорда, 3 апреля 2023 года

№ 165

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