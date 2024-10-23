Указ Президента Республики Казахстан Указы 23 октября 2024 г. 8:50 39 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Джумадильдаеву Аскару Серкуловичу – вице-президенту НАО «Национальная Академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан. 2. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Нурпейсовой Гульжанар Молдакеримовне – учителю КГУ «Специальная школа-интернат № 4», город Алматы; Траисовой Эльмаре Аскаровне – учителю КГУ «Школа-гимназия № 34 имени Асана Тайманова», город Уральск. 3. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности: присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды: Прокопу Георгию Георгиевичу – директору ТОО «Шахтерское», Карагандинская область. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 22 октября 2024 года № 685