Указ Республики Казахстан

О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

1) район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

3. Образовать в составе области Абай:

1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;

2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

4. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие с

1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 28 декабря 2023 года

№ 424