Указ Республики Казахстан Указы 29 декабря 2023 г. 1:12 46 О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан Указ Республики Казахстан О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. 2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области: 1) район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; 2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района. 3. Образовать в составе области Абай: 1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района; 2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана. 4. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций. 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 28 декабря 2023 года № 424