Указ Республики Казахстан

Указы
46

О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

Указ Республики Казахстан

О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

2. Образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

1) район Үлкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

3. Образовать в составе области Абай:

1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;

2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

4. Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие с
1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

 

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

Астана, Акорда, 28 декабря 2023 года

№ 424

Популярное

Все
Что готовить в Год Дракона?
Праздник с перчинкой
Более 76 тыс. оперативных выездов совершили сотрудники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям в уходящем году
Дизайн для зеленой красавицы
Налепили на славу
В защиту прав
Указ Республики Казахстан
Порядок начинается с семьи
Обеспечить развитие села
Закон Республики Казахстан
Экспорт без экспертизы?
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Провалившегося под лед 5-летнего мальчика ищут в области Абай
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
Указ Главы государства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]