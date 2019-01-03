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Указом Главы государства Зеленовский район ЗКО переименован в Байтерек
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Зеленовского района Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Зеленовский район Западно-Казахстанской области в район Бәйтерек.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 28 декабря 2018 года
№ 820