Указы Главы государства Указы 7 января 2025 г. 2:04 52 О назначении Указами Главы государства: Женис Аскар Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет; Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике; Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.