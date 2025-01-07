Указы Главы государства

Указами Главы государства:

Женис Аскар Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;

Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике;

Галиев Жан Сержанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству.