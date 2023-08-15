Указы Главы государства Указы 15 августа 2023 г. 0:00 1 О назначениях Указами Главы государства: Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.