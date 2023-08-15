Указы Главы государства

Указами Главы государства:

Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоян­ным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.