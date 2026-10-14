Назначения
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Не просто выслушать, а найти решение
Ставка на передовые технологии
Наши школьники на высоте
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
«Барыс»: три победы и одна осечка
Указы Главы государства о Назначениях
Новые возможности для региональных инициатив
Экономический горизонт возможностей
Голос эпохи
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Лидер оступился, борьба обострилась
Цель – замещение импорта
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур
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