Указы Главы государства о Назначениях

Указами Главы государства:

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

Тукумов Еркин Валитханович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, он освобожден от ранее занимаемой должности.