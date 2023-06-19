Указы Главы государства Указы 19 июня 2023 г. 2:30 0 Назначения Указами Главы государства: Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея; Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея; Камалдинов Акылбек Абсатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Канаде; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.