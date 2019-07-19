Указы Указы Президента Республики Казахстан 19 июля 2019 г. 9:00 Указ Президента Республики КазахстанО преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия)Указ Президента Республики КазахстанО преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика)Указ Президента Республики КазахстанО преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика)Указ Президента Республики КазахстанО преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика)Указ Президента Республики КазахстанО реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария)Указ Президента Республики КазахстанО реорганизации Консульства Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика)Содержание - скачать