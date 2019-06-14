Указы
Указы Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Аймагамбетова А. К. Министром образования и науки Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Трумова С. У. акимом Мангистауской области

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Искалиева Г. Н. акимом Западно-Казахстанской области

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Кульгинова А. С. акимом города Нур-Султана

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Баттакова Е. Е. Управляющим делами Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Садыкулова А. Т. начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О мерах по совершенствованию системы государственного управления

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