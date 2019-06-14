Указы Указы Президента Республики Казахстан 14 июня 2019 г. 9:00 Указ Президента Республики КазахстанО назначении Аймагамбетова А. К. Министром образования и науки Республики КазахстанУказ Президента Республики КазахстанО назначении Трумова С. У. акимом Мангистауской областиУказ Президента Республики КазахстанО назначении Искалиева Г. Н. акимом Западно-Казахстанской областиУказ Президента Республики КазахстанО назначении Кульгинова А. С. акимом города Нур-СултанаУказ Президента Республики КазахстанО назначении Баттакова Е. Е. Управляющим делами Президента Республики КазахстанУказ Президента Республики КазахстанО назначении Садыкулова А. Т. начальником Службы государственной охраны Республики КазахстанУказ Президента Республики КазахстанО мерах по совершенствованию системы государственного управленияСодержание - скачать