Указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований»
Указ Президента Республики Казахстан О назначении на 28 июня 2017 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Смаилов осмотрел строительство новых производственных и социальных объектов в Нур-Султане
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Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
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На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
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Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
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Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
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