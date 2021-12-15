Общество
Укладывать асфальт на снег продолжают в Алматинской области
Асет Калымов
Новые случаи асфальтирования улиц в зимнее время в нарушение всех строительных норм выявлены в Алматинской области.

Мы уже сообщали о фактах дорожно-ремонтных работ на улицах Талдыкоргана во время снегопада («Зимний асфальт», «Казахстанская правда», 24.11.2021). Горожан тогда возмутило, что укладка асфальтового покрытия на дорогах ведется прямо в снег. Как заверили представители местных властей, к подрядным компаниям, допус­тившим подобные нарушения технологии, будут применены меры административного воздействия.

Не успел утихнуть шум в областном центре Жетысу, как вдруг выяснилось, что ремонт улиц и дворовых площадок в ненастную погоду – «прерогатива» не только талдыкорганских дорожников. Жители Талгара выложили в социальных сетях видеоролик, на кадрах которого рабочие укладывают асфальт прямо на заснеженный тротуар по улице Бокеева. В считанные часы видео собрало множество гневных комментариев.

«Детка, это Талгар, удивляться нечему, – написал один из пользователей. – Весной растает снег, а вместе с ним и новый асфальт. Вот такие фокусы от акимата. Нанотехнологии, не слышали?»

«Кто живет в Талгаре, тот в цирке не смеется, – откликнулся другой комментатор. – У нас есть такая традиция – закатывать народные деньги в асфальт. А традиции надо уважать. В общем, стиль «хай так» (не путать с хайтек) выполнен на «отлично».

К слову, реакция властей не заставила себя долго ждать: на специальном аппаратном совещании аким Талгарского района Кайдар Абдыханов объявил выговор курирующему сферу ЖКХ заместителю акима Талгара Серику Думчебаеву за халатность и отсутствие контроля над работой подрядной организации.

Но не прошло и нескольких дней, как очередной случай дорожного ремонта во время снегопада был зафиксирован на видео все тем же неравнодушным талгарским блогером. Как отметил автор ролика, кадры сняты на улице Абылай-хана. По словам активиста, причина участившихся в последнее время фактов асфальтирования улиц в снегопад заключается в том, что близится конец года, и дорожно-строительные компании торопятся освоить казенные деньги.

Между тем представители акимата Талгарского района выразили несогласие с доводами блогера. Как прокомментировали чиновники, на улице Абылай-­хана строится школа. В тот день к объекту рабочие прокладывали канализационную систему. Для этого выкопали траншею, а потом засыпали ее грунтом. То есть велись земляные работы, а вовсе не укладка асфальта.

«Засыпка траншеи и укреп­ление грунта произведены по просьбам местных жителей, чтобы они могли беспрепятственно подъезжать к своим домам, – ­пояснили в акимате района. – Более того, подрядная компания сделала все это за собственный счет, а не на бюджетные деньги. Асфальтирование улицы Абылай-хана планируется только весной следующего года».

Казалось бы, вопрос исчерпан, однако на кадрах ролика четко видно, как рабочие стелют лопатами именно асфальт, а рядом движутся трактор-погрузчик и каток, утрамбовывающий дорожное покрытие. Что это, если не укладка асфальта?

К тому же аким Алматинской области Канат Бозумбаев в своем твиттер-аккаунте назвал данный факт «явным примером бесхозяйственности и разбазаривания бюджетных средств». По словам главы региона, виновные понесут наказание.

Остается вновь привести мнение специалистов дорожно-строи­тельной отрасли о том, что бюджетные средства на ремонт городских улиц и благоустройст­во дворов зачастую выделяются слишком поздно. Получив долгожданное финансирование, подрядчики спешат завершить работы в оговоренные сроки, даже в ущерб качеству и соблюдению технологий.

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