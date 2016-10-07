Укол

Валентина Фиронова
Вскоре отпуск стал перевернутой страницей, и каждый окунулся в свою профессиональную карусель. Потянулись семейные вечера, похожие один на другой. Тот памятный, ставший «уколом» в сердце, тоже не отличался разнообразием.
Муж пришел с работы, поцеловал жену и рухнул на стул. Резкая складка перерезала лоб. Нос заострился. В глазах – тоска. Он смотрел на нее и молчал. «А ведь он стареет!» – подумала она. Сели ужинать. Наташа рассказывала Игорю о разборках в КСК и несознательных соседях. Муж шутил. Она тоже, радуясь, что коммунальные перипетии – сущая мелочь.

Ее согревала мысль, что у нее заботливый муж, хороший сын, живы родители. Что еще надо? Поужинав, они уселись пить чай перед телевизором. Наташа укуталась мягким пледом и взялась за пульт. «Подожди, – говорит Игорь, – у меня проблемы. Давай обсудим». Она вздрогнула и насторожилась. Отложила пульт. В голове пронеслись тревожные версии: «Здоровье? Другая? Финансы? Какие проблемы?» Ей хотелось выпалить: «Отстань!», но она сдержалась: «Ну что там у тебя?»

«Никак не могу настроить на нормальную работу своего помощника»...
У нее отлегло от сердца. «Тимура, что ли? Да выгони его, и дело с концом!» «Не все так просто. Я ему поручил один проект, он, вроде бы, его сделал. Идеи есть, а реализовать не может. Хотя я и подсказал как». «Игорь, ты думаешь, у меня нет проблем? Полно! Но я же тебя не гружу! Вот пришла ко мне проверка, все прошерстили, ничего не нашли. Говорят: «Нам надо в акте все равно что-то записать. Без этого не уйдем. Чтобы отстали, пришлось согласиться на минималку».

Наташа щелкнула пультом. «Что хочешь посмотреть?» «Мне все равно. Я поговорить хочу». «Мы же поговорили уже! Я устала. День был тяжелый. Мне надо расслабиться». «А я не смогу расслабиться, пока мы не поговорим». «Что ты хочешь от меня услышать?». «Хочу, чтобы ты меня выслушала!» «Вперед!» «Не делай мне одолжение таким тоном. Давай кино смотреть». «Какое?» «Какое скажешь!»
Остановились на ток-шоу о семейных разборках. Ей понравилась фраза ведущего о том, что Бог никогда не запирает одну дверь, пока не откроет другую, а его зацепила другая мысль: «Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит».

На следующий день Наташе позвонили с работы мужа: «Срочно приезжайте! Игоря Ивановича отвезли в больницу!» «Я мигом», – выпалила Наташа. Оказалось, микроинсульт, положили в реанимацию.

«От чего это? Он же не пьет, не курит, спортом занимается!» – кинулась она к врачу. «От стрессов, – ответила доктор. – Надо больше любить друг друга. И не стремиться объять необъятное».
Наташа осталась ночевать в больнице и неотлучно была рядом с мужем. Она его гладила то по руке, то по щеке и повторяла: «В следующий отпуск мы обязательно пое­дем вместе! Я теперь буду слушать все, что ты мне будешь рассказывать! Ты только не молчи! Главное, не молчи!»
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