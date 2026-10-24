Укоренение прогрессивных конституционных ценностей

Под председательством Вице-Президента Ерлана Карина в Акорде прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики.

Фото: Акорда

В его работе приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента, члены Правительства, заместители акимов регионов и руководители управлений внутренней политики.

В своем выступлении Вице-Президент подробно остановился на конституционных ценностях, формирующих идеологическую повестку.

– Наша Конституция задает не только правовую основу государства, но и ценностный фундамент общества. Пожалуй, впервые в нашей истории идеология страны получила четкую структуру и содержательное наполнение. Поэтому нашей первоочередной задачей является разъяснение и популяризация конституционных ценностей, – отметил Ерлан Карин.

В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения и укоренения прогрессивных конс­титуционных ценностей.

– Политика Главы государства направлена на обеспечение дальнейшего прогресса Казахстана. Наша страна идет путем перемен, модернизация охватывает все сферы общественной жизни. Поэтому так важно культивировать в обществе созидательные ценности трудолюбия, образования, науки и прогресса. В то же время надо давать жесткий отпор любым попыткам пропагандировать архаику, невежество, радикализм. Мы видим, как уже само общество остро реагирует на разного рода проявления крайностей и бескультурья, иногда имеющих место в публичном поле. Это говорит об изменении общественной культуры и системы ценностей, подтверждает, что прогрессивные реформы Президента широко поддерживаются обществом и уже приобрели необратимый характер, – заявил Вице-Президент.

По словам Ерлана Карина, одним из приоритетов внут­ренней политики является качественная реализация поручений и инициатив Главы государства.

– В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Комплексный план реформирования системы государственного управления. Необходимо сформировать модель госуправления для новой экономики, основанной на цифровизации и применении искусственного интеллекта. Поэтому следует ускорить работу по совершенствованию механизмов сервисной модели государства, а именно информационных систем обратной связи с гражданами. Важной задачей становится интеграция всех контакт-центров центральных госорганов и регионов в рамках единой цифровой платформы, – подчеркнул он.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с общественными объединениями и экспертами, а также приоритеты культурно-гуманитарной, информационной, семейной и молодежной политики.

По итогам совещания ответственным госорганам даны конкретные поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.