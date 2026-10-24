Укоренение прогрессивных конституционных ценностей

Политика
Александр Бри

Под председательством Вице-Президента Ерлана Карина в Акорде прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики.

Фото: Акорда

В его работе приняли участие руководители структурных подразделений Администрации Президента, члены Правительства, заместители акимов регионов и руководители управлений внутренней политики.

В своем выступлении Вице-Президент подробно остановился на конституционных ценностях, формирующих идеологическую повестку.

– Наша Конституция задает не только правовую основу государства, но и ценностный фундамент общества. Пожалуй, впервые в нашей истории идеология страны получила четкую структуру и содержательное наполнение. Поэтому нашей первоочередной задачей является разъяснение и популяризация конституционных ценностей, – отметил Ерлан Карин.

В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения и укоренения прогрессивных конс­титуционных ценностей.

– Политика Главы государства направлена на обеспечение дальнейшего прогресса Казахстана. Наша страна идет путем перемен, модернизация охватывает все сферы общественной жизни. Поэтому так важно культивировать в обществе созидательные ценности трудолюбия, образования, науки и прогресса. В то же время надо давать жесткий отпор любым попыткам пропагандировать архаику, невежество, радикализм. Мы видим, как уже само общество остро реагирует на разного рода проявления крайностей и бескультурья, иногда имеющих место в публичном поле. Это говорит об изменении общественной культуры и системы ценностей, подтверждает, что прогрессивные реформы Президента широко поддерживаются обществом и уже приобрели необратимый характер, – заявил Вице-Президент.

По словам Ерлана Карина, одним из приоритетов внут­ренней политики является качественная реализация поручений и инициатив Главы государства.

– В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Комплексный план реформирования системы государственного управления. Необходимо сформировать модель госуправления для новой экономики, основанной на цифровизации и применении искусственного интеллекта. Поэтому следует ускорить работу по совершенствованию механизмов сервисной модели государства, а именно информационных систем обратной связи с гражданами. Важной задачей становится интеграция всех контакт-центров центральных госорганов и регионов в рамках единой цифровой платформы, – подчеркнул он.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, взаимодействия с общественными объединениями и экспертами, а также приоритеты культурно-гуманитарной, информационной, семейной и молодежной политики.

По итогам совещания ответственным госорганам даны конкретные поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.

#политика #Ерлан Карин #совещание #вице-президент

Популярное

Все
В соответствии с требованием времени
С опорой на общие нравственные ценности
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой
Праздничные концерты ко Дню Республики проходят во всех районах Астаны
100 волонтеров из трех стран объединились ради восстановления Приаралья
В Казахстане рассматривают меры по увеличению будущих пенсий
В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий
История в объективе
Мировая элита борьбы – в Астане
Признание больших заслуг
Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации МЧС
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
Свыше 7 тыс астанчан приняли участие в экологической акции ко Дню Республики
Для продовольственной безопасности
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партне…
Между гигантами. Чем внешняя политика Казахстана похожа на …
Стала известна дата выборов депутатов маслихатов
Приоритет внутриполитической работы – Ерлан Карин об обеспе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]