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О необходимости развития культуры коммуникации жителей города в общем пространстве говорили в Нацио­нальном музее РК на заседании круглого стола, в работе которого приняли участие депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, общественные деятели, ученые, писатели и эксперты.

Советник Президента РК Бауыр­жан Омаров, открывая встречу, отметил, что согласие в стране начинается в семье, в доме и во дворе каждого гражданина. Когда несколько семей селятся рядом, между ними возникают отношения. Он напомнил о выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, где он отметил значение добрососедства как одну из нравственных ценностей народа.

– Принципы добрососедства – это человечность и честность, взаимное уважение и любовь, согласие и покой. Когда люди соблюдают эти принципы, соседские отношения становятся по-настоящему важной ценнос­тью, – подчеркнул Бауыржан Омаров.

По его словам, уважение к соседям нашло отражение во многих пословицах и поговорках казахского народа. Среди них – «Близкий сосед лучше дальней родни», «Соседей Бог сводит», «Живешь с соседом в ладу – без своей доли не останешься». Эти крылатые выражения сохранили мудрость и опыт поколений, которые важно перенимать молодым.

Сегодня культура соседства в ауле и большом городе различается. Бауыржан Омаров считает, что в селах двери домов для соседей всегда открыты, есть традиция беседы за дастарханом. И в городах такая практика встречается. В пример он привел писательские дома в Алматы.

– О том, как жили соседи в домах по улице Жамбыла, которые известны в народе как «Ақ үй» и «Сары үй», ходили легенды. К примеру, в сборнике юморис­тических рассказов серии «...Деген екен» есть истории, которые разворачиваются именно в этом доме. Широко известны и другие дома: № 128 по улице Серке Кожамкулова и № 23 в микрорайоне Аксай-1, а также дом № 6⁄7 на проспекте Абылай-хана в Астане – это красное здание, где живут профессора Евразийского национального университета. В этих домах до сих пор сохраняют крепкие традиции добрососедства, – отметил советник Президента.

О том, как меняется общение в условиях урбанизации, говорил депутат Курултая Жаркынбек Амантай. Отношения между соседями – это показатель культуры общества. Она проявляется в том, насколько человек ответственно ведет себя, соблюдает правила и учитывает интересы окружающих.

– Мы действительно народ, который всегда придавал огромное значение соседству. Но сохранилось ли сегодня то уважение к соседу, которое у нас в крови? Изменилось само общение между людьми. Урбанизация усилилась, многие живут в крупных мегаполисах. Цифровая связь стала для нас повседневным средством общения даже с родными братьями и сестрами, что уж говорить о соседях, – говорил депутат.

По его наблюдению, сегодня в одном многоквартирном доме живет столько же людей, сколько в целом ауле. Однако жильцы не всегда знают тех, кто находится за соседней дверью на лестничной площадке. Часто поводом для разговора становятся только коммунальные вопросы. И нередко, увы, такое общение сопровождается конфликтами и неуважительным отношением между жильцами.

– Мы говорим о цифровой гигиене, цифровой грамотности, но, я считаю, нам следует особенно внимательно отнестись и к цифровому этикету как к части нашей общественной культуры, – подчеркнул Жаркынбек Амантай.

Депутат Курултая Лаззат Кожахметова предложила шире использовать соседские чаты для взаимопомощи. Сегодня жители в таких группах обычно ищут электрика, сварщика или нужную информацию. Между тем они могли бы поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

– Недавно ко мне обратилась мать шестерых детей с просьбой оказать материальную помощь, – привела пример депутат. – Я поду­мала: а ведь наверняка среди жителей дома, в котором она живет, ведется переписка в чате. Если бы кто-то из соседей откликнулся, принес одежду, кто-то поделился едой – какую сплоченность они могли бы проявить. Надо учить наших детей доброте, заботе о других. Может быть, стоит сделать такую взаимопомощь частью нашей культуры?

Лаззат Кожахметова также призвала с пониманием относиться к многодетным семьям и родителям, которые воспитывают детей с особыми потребностями. Бытовые сложности порой приводят к конфликтам с соседями, а многодетные родители сталкиваются с отказами при поиске жилья в аренду. Депутат считает, что организации, которые объединяют жильцов, должны учитывать это и участвовать в налаживании отношений между ними.

В ходе круглого стола заместитель председателя Казахстанского института общественного развития Жанар Боканова представила результаты социологического исследования. На базе института создан проектный совет, одно из направлений работы которого посвящено этике добрососедства.

Специалисты института встретились с представителями ОСИ, провели шесть фокус-групп в Астане, Алматы, Шымкенте, Темиртау и Туркестанской области. К примеру, в рамках проекта «Тату көрші» («Дружные соседи») провели онлайн-опрос жителей 15 домов столицы, в котором приняли участие 279 человек.

– По представленным данным, более 60 процентов опрошенных оценивают нынешние отношения между соседями как теплые. Более 77 процентов часто или почти всегда здороваются при встрече. Вместе с тем более 38 процентов знают в лицо не больше двух соседей по подъезду. Участники говорили о том, что хотели бы познакомиться с соседями и вмес­те заниматься общими делами. Среди причин, нарушающих отношения, называли крики и шум в ночное время, курение, мусор и сбор денег, – сообщила Жанар Боканова.

При этом домовые чаты остаются важным средством связи. Большинство респондентов назвали их главным источником информации о происходящем в доме. Исследование показало и готовность жителей участвовать в общих делах. Так, 48% готовы обсуждать улучшения в доме или во дворе.

– Взаимопонимание, взаимопомощь, взаимное уважение, – привела Жанар Боканова слова одного из жителей Алма­ты. – В них выражены основные принципы добрососедства. Общие встречи и взаимная помощь могли бы дать людям больше возможнос­тей для общения и полезного времяпровождения.

А вот жырау и исследователь фольклора Алмас Алматов обратил внимание на воспитание детей. Учтивость, уважение и забота о других закладываются в семье. Эти ценности отражены и в традиционном искусстве, через которое передается нравственный опыт народа. Исследователь предложил ввести в школах предмет «Традиционное искусство». На занятиях дети могли бы знакомиться с кюем, эпическими сказаниями, айтысом, народными ремеслами и танцем. Алмас Алматов считает, что изучение культурного наследия поможет с ранних лет воспитывать уважение к окружающим.

Исполняющий обязанности председателя Общественного совета Астаны Каримбек Курманалиев предложил учредить в Казахстане День соседей.

– Думаю, было бы правильно учредить в нашей стране День соседей, чтобы люди могли встречаться, укреплять отношения, чтобы личные интересы сочетались с интересами страны. Предлагаю также создать и Союз соседей, – сказал Каримбек Курманалиев.

Свои мнения и предложения по теме круглого стола также высказали члены Қазақстан Халық Кеңесі Геннадий Шиповских и Нургуль Ульжекова, журналист Ляйля Султанкызы, доцент кафедры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Нурлан Байгабылов, исследователь Ардаби Маулет и юрист Нурсултан Орынбек.