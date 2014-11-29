Происшествия
Украденные емкости с ядовитым веществом нашли на юге Казахстана
В Алматинской области по горячим следам найдены 4 украденные емкости с ядовитым веществом, сообщает 24.kz

О пропаже четырех 50-килограммовых бочек с высокотоксичным цианидом натрия в полицию сообщили накануне. Как выяснилось, опасный груз везли из Алматы в Семей. Водители фургонов, в которых везли бочки с цианидом, решили сделать ночевку в одном из аулов на трассе. Недостачу обнаружили уже утром.

Выяснилось, что бочки украли местные жители – их не остановило даже наличие охраны. Пока все спали, они взломали один из большегрузов. Полицейские обнаружили бочки на окраине аула. Выяснить, что внутри емкостей, воры не решились.

Сейчас ядовитый груз возвращен владельцам. Проводится доследственная проверка.

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