"Украденные" у павлодарцев телефоны все чаще оказываются утерянными

Общество
Розыск сотовых телефонов в Павлодарской области стал превращаться из раскрытия кражи в находку потери, передает Inform.kz.
"Департаментом полиции Павлодарской области на постоянной основе проводятся мероприятия по розыску сотовых телефонов, в результате которых только за январь более 30 жителям области возвращены мобильные устройства. Однако бывают случаи, когда граждане, утерявшие свой гаджет, обращаются в полицию, заявляя, что мобильный телефон украли, но при проверке обстоятельств выясняется, что сотовый телефон не украден, а утерян. Тогда как полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на изъятие незаконно добытых сотовых телефонов и раскрытие преступлений, где предметом посягательства являются сотовые телефоны", – сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Например, в дежурную часть управления полиции Экибастуза обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что потерял свой телефон и не помнит как. Через три дня полицейские при патрулировании улицы Абая задержали мужчину с "украденным" мобильником. Когда же его доставили в полицию, выяснилось, что это был сам заявитель, который нашел телефон, но не рассказал о своей находке. Это далеко не единственная история, когда телефон был не украден, а лишь потерян, рассказали в полиции.
"Житель города Экибастуза обратился в полицию 7 февраля в 15.20 часов с заявлением об утере своего гаджета марки "iPhone X". По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Кража", – отметили в правоохранительных органах. – Спустя три часа сотрудники роты патрульной службы доставляют в отдел полиции с телефоном в руках опять же заявителя".
"Департаментом полиции Павлодарской области на постоянной основе проводятся мероприятия по розыску сотовых телефонов, в результате которых только за январь более 30 жителям области возвращены мобильные устройства. Однако бывают случаи, когда граждане, утерявшие свой гаджет, обращаются в полицию, заявляя, что мобильный телефон украли, но при проверке обстоятельств выясняется, что сотовый телефон не украден, а утерян. Тогда как полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на изъятие незаконно добытых сотовых телефонов и раскрытие преступлений, где предметом посягательства являются сотовые телефоны", – сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Например, в дежурную часть управления полиции Экибастуза обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что потерял свой телефон и не помнит как. Через три дня полицейские при патрулировании улицы Абая задержали мужчину с "украденным" мобильником. Когда же его доставили в полицию, выяснилось, что это был сам заявитель, который нашел телефон, но не рассказал о своей находке. Это далеко не единственная история, когда телефон был не украден, а лишь потерян, рассказали в полиции.
"Житель города Экибастуза обратился в полицию 7 февраля в 15.20 часов с заявлением об утере своего гаджета марки "iPhone X". По данному факту было начато досудебное расследование по статье "Кража", – отметили в правоохранительных органах. – Спустя три часа сотрудники роты патрульной службы доставляют в отдел полиции с телефоном в руках опять же заявителя".