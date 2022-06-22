Украденные в Алматы телефоны нашли в Кыргызстане

Международный канал сбыта краденых телефонов пресек Департамент полиции города Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Как уточняется в Telegram-канале заместителя начальника Департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова, след краденых сотовых телефонов стражи порядка отыскали в городе Бишкеке.

«Это результат оперативных мероприятий по разоблачению фигуранта, занимающегося скупкой и дальнейшим сбытом краденых сотовых телефонов. У него работала своя схема.

Гражданин П. наладил взаимодействие со своим киргизским «коллегой»: наш соотечественник отправлял ему краденые в Алматы сотовые телефоны, взамен получал гаджеты, что были похищены у жителей Бишкека», – рассказал подробности Абдрахманов.

Сейчас подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Оперативники, командированные в столицу Кыргызстана, привезли оттуда 246 мобильных устройств разных моделей, похищенных в городе Алматы.

«Возвращенные сотовые телефоны мы проверяем на принадлежность по уголовным делам, расследуемым в Алматы. Часть мобильников уже возвращена истинным владельцам», – добавил замначальника ДП.

Производство досудебного расследования поручено управлению дознания ДП мегаполиса. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города.