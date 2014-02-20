Украина: хроника событий

Политика

«Есть позитивная новость – штурм и зачистка, которые планировались, отменены. Сейчас объявлено о перемирии и начале переговорного процесса для стабилизации ситуации», – сообщил после встречи А. Яценюк. 

Радикалы не унимаются

Лидер национал-радикального объединения «Правый сектор» Дмитрий Ярош отказался соблюдать перемирие, о котором в ночь на 20 февраля договорились с президентом Украины главы трех оппозиционных парламентских фракций.

«Официально заявляю, «Правый сектор» не подписывал никаких соглашений, ни с кем ни о чем не договаривался», – написал Ярош на своей странице в Facebook.

В «Правый сектор» входят такие организации, как «Тризуб», «Патриот Украины», «Белый молот» и УНА-УНСО. Это объединение – радикальное крыло «Евромайдана», его представители принимали активное участие в антиправительственных акциях в Киеве и других городах Украины.

Печальная статистика

Министерство здравоохранения Украины обновило сведения о погибших и пострадавших в результате столкновений в центре Киева. 

Всего, по данным ведомства, с начала беспорядков погибли 28 человек, 445 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. В больницах находятся 287 человек. Статистика приведена по состоянию на утро 20 февраля.

Уточняется, что значительная часть из госпитализированных – 88 человек – сотрудники правоохранительных органов. В больницах также находятся шесть журналистов, четверо несовершеннолетних, двое иностранцев и один депутат Рады (Василий Пазиняк, фракция «Батькивщина»).

Телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Президента России Владимира Путина, который касался ситуации в Украине.

По словам А. Меркель, оба лидера согласились «сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия». «Мы решили поддерживать очень тесные контакты с Россией (по поводу ситуации в Украине)», – заявила А. Меркель.

Призывы к санкциям

Лидеры Франции и Польши призвали Европейский союз ввести санкции против представителей украинского руководства, которых они считают виновными в эскалации насилия.

Администрация французского лидера Франсуа Олланда сообщила, что президент осудил насилие, назвав его неприемлемым, и призвал немедленно положить ему конец. Также сообщается, что французский президент и премьер-министр Польши Дональд Туск едины во мнении о необходимости быстрых и точечных санкций в отношении ответственных за насилие в Украине.

Тем временем в Украине объявлен траур по погибшим в ходе столкновений. 

И вновь обострение

Несмотря на перемирие, достигнутое накануне между Президентом Виктором Януковичем и лидерами крупнейших оппозиционных партий Украины, на площади Независимости в Киеве продолжаются столкновения. 

Беспрерывно поступают сведения об очередных погибших. Митингующие вновь заняли Октябрьский дворец в Киеве, прорвались к Верховной раде и захватили здание гостиницы «Украина». 

К 20.00 (время Астаны) сообщалось уже о 35 жертвах беспорядков.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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