Украина избрана членом Совета Безопасности ООН на 2016–2017 годы

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Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония избраны сегодня непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2016–2017 годы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. В ходе голосования, проходившего в Генеральной Ассамблее, все они заручились поддержкой необходимых двух третей делегаций 193 стран, присутствовавших в зале.
Египет набрал 179 голосов, Сенегал – 187, Уругвай – 185, Япония – 184, Украина – 177.
1 января пять стран сменят в СБ ООН Чад и Нигерию, Литву, Чили и Иорданию, чей двухлетний срок подойдет к концу, и присоединятся к Анголе, Венесуэле, Испании, Малайзии и Новой Зеландии, полномочия которых истекают в конце 2016 года.
Совет Безопасности является основным органом ООН, на который Устав организации возлагает ответственность за поддержание мира и международной безопасности. СБ состоит из 15 членов. Пять стран представлены в нем на постоянной основе (Россия, Китай, Соединенное Королевство, США и Франция), а остальные 10 ежегодно пополняются наполовину.