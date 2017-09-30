Украина обвинила Россию в размещении войск в Беларуси

Россия после учений "Запад-2017" оставила в Беларуси свои войска, заявил в интервью Reuters начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Lenta.ru.
По его словам, Россия занизила первоначальное количество направленных в Беларуси военнослужащих и вывела из Беларуси их небольшую часть.
"У нас была информация, что они вывели лишь несколько единиц из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3 000 российские, но их было значительно больше", – отметил Муженко.
Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.
Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность в связи с маневрами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о том, что были даны гарантии возвращения российского военного контингента, участвовавшего в учениях, из Беларуси в места постоянной дислокации в России.