Украина. В ход пошло оружие

Политика
634

Вчера президент Украины Виктор Янукович выступил с официальным обращением, в котором призвал оппозиционеров вернуться к переговорам, передает РБК-Украина. Он подчеркнул, что радикалы перешли черту, когда призвали людей к оружию, и пригрозил им судом.

Напомним, что акции протеста проходят в Украине с ноября 2013 года. Сначала они начались на фоне «заморозки» процесса евроинтеграции Украины, затем переросли в беспорядки после принятия законопроектов, ужесточающих наказание за участие в митингах. Количество раненых в ходе беспорядков исчислялось сотнями, были погибшие. 

Законы были вскоре отменены, президент подписал амнистию для участников протестных акций. Но и это не помогло. 

Вчера Виктор Янукович в очередной раз призвал оппозицию к конструктивным переговорам. «Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии – власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им – скоро выборы. Если народ доверит вам – будете у власти. Если не доверит – не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины», – заявил глава Украины.

Видеосюжеты, которые демонстрируют телеканалы с места вчерашних событий, вряд ли кого-то могут оставить равнодушными. Поступали же сообщения в такой хронологии (по времени Астаны):

2.43. МВД Украины заявило о шести милиционерах, погибших в центре Киева.

3.47. Демонстранты подожгли здание городского управления милиции в Тернополе на западе Украины.

4.22. В ходе противостояния между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов в Киеве погибли 11 гражданских лиц.

4.45. Число погибших в ходе беспорядков в Киеве милиционеров увеличилось до семи.

5.04. В детских садах и школах в центре украинской столицы среда объявлена выходным днем.

5.05. На площади Независимости в Киеве горят Дом профсоюзов и торговый центр «Глобус».

5.35. В результате нападения неизвестных на одну из воинских частей внутренних войск во Львове 30 военнослужащих получили ранения, пятеро из них доставлены в госпиталь.

6.38. В Киеве неизвестные расстреляли патруль ГАИ, два милиционера убиты.

6.46. Лидер оппозиционной партии УДАР Виталий Кличко после переговоров с президентом Украины обвинил его в неадекватной реакции на происходящее в Киеве.

9.40. Из охваченного огнем Дома профсоюзов спасен 41 человек.

11.30. Представители рабочей группы по урегулированию политического кризиса в Украине призвали участников массовых беспорядков сдать оружие и освободить захваченные помещения. 

Как заявила член группы, и. о. министра юстиции Елена Лукаш, оппозиция отказывается брать на себя ответственность за свои же призывы. «Раздавались призывы о применении оружия. Многие люди были спровоцированы такими заявлениями. И снова, как и в прошлые разы, представители оппозиции отказываются брать на себя ответственность за то, к чему они призывали граждан», – констатировала она.

12.30. Министерство здравоохранения Украины сообщило об увеличении числа погибших в ходе беспорядков в Киеве до 25 человек. МВД Украины заявило о девяти погибших в центре Киева милиционерах.

12.52. В Киеве от огнестрельного ранения скончался журналист украинской газеты «Вести».

14.17. Поступили сообщения о том, что в Харькове и Кривом Роге (Днепропетровская область) ночью неизвестные подожгли офисы партий «Свобода» и УДАР. В Луцке около сотни человек напали на офисы Партии регионов и Коммунистической партии.

15.54 И. о. министра обороны Украины Павел Лебедев отдал приказ отправить в Киев 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из Днепропетровска.

16.11. Евросоюз собирается в срочном порядке принимать меры в отношении лиц, ответственных за применение насилия в Украине, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. 

16.19. Главы МИД ЕС договорились провести экст­ренную встречу по Украине в четверг, 20 февраля, в бельгийской столице.

16.32. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной власти. 

16.40. В Ужгороде митингующие захватили здание Закарпатской областной государственной администрации. Как сообщили в городском совете, участие в акции протеста приняли более тысячи человек. 

16.42. Захватившие Львовскую госадминистрацию объявили о создании собственных органов власти. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте областного совета.

17.11. Милиция пытается оттеснить митингующих с площади Независимости в Киеве, применив водомет. Участники акции протеста в ответ бросают камни. Часть демонстрантов строит новые баррикады. Вся площадь окутана дымом от горящих шин. С трибуны звучат призывы к киевлянам приносить на площадь теплую одежду и помогать протестующим.

18.01. Европейские санкции против Украины могут быть введены в действие уже 21 февраля. Об этом заявила в среду пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

О том, как будут развиваться события, мы расскажем в следующем номере газеты. 

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,
фото АФП

Популярное

Все
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Под крышей голубой
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Ничего личного – только бизнес
Трактор повышенной опасности
Нашли и задержали
Региональные стандарты качества и развития
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Зимой так хочется тепла
Невидимый убийца
Волшебные мелодии Вены
Предприниматели области Улытау обеспокоены административными барьерами, препятствующими развитию бизнеса
Человеческое отношение
Великолепная четверка
Акварельная любовь
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента
Политика , Сенат , Мажилис , Экономика
О затратах на выборы в Мажилис спросили главу Минфина
Политика
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался о…
Политика
Выборы в Сенат – важная часть политического процесса, начав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]