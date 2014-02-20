Украина. В ход пошло оружие

Вчера президент Украины Виктор Янукович выступил с официальным обращением, в котором призвал оппозиционеров вернуться к переговорам, передает РБК-Украина. Он подчеркнул, что радикалы перешли черту, когда призвали людей к оружию, и пригрозил им судом.

Напомним, что акции протеста проходят в Украине с ноября 2013 года. Сначала они начались на фоне «заморозки» процесса евроинтеграции Украины, затем переросли в беспорядки после принятия законопроектов, ужесточающих наказание за участие в митингах. Количество раненых в ходе беспорядков исчислялось сотнями, были погибшие.

Законы были вскоре отменены, президент подписал амнистию для участников протестных акций. Но и это не помогло.

Вчера Виктор Янукович в очередной раз призвал оппозицию к конструктивным переговорам. «Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии – власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им – скоро выборы. Если народ доверит вам – будете у власти. Если не доверит – не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины», – заявил глава Украины.

Видеосюжеты, которые демонстрируют телеканалы с места вчерашних событий, вряд ли кого-то могут оставить равнодушными. Поступали же сообщения в такой хронологии (по времени Астаны):

2.43. МВД Украины заявило о шести милиционерах, погибших в центре Киева.

3.47. Демонстранты подожгли здание городского управления милиции в Тернополе на западе Украины.

4.22. В ходе противостояния между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов в Киеве погибли 11 гражданских лиц.

4.45. Число погибших в ходе беспорядков в Киеве милиционеров увеличилось до семи.

5.04. В детских садах и школах в центре украинской столицы среда объявлена выходным днем.

5.05. На площади Независимости в Киеве горят Дом профсоюзов и торговый центр «Глобус».

5.35. В результате нападения неизвестных на одну из воинских частей внутренних войск во Львове 30 военнослужащих получили ранения, пятеро из них доставлены в госпиталь.

6.38. В Киеве неизвестные расстреляли патруль ГАИ, два милиционера убиты.

6.46. Лидер оппозиционной партии УДАР Виталий Кличко после переговоров с президентом Украины обвинил его в неадекватной реакции на происходящее в Киеве.

9.40. Из охваченного огнем Дома профсоюзов спасен 41 человек.

11.30. Представители рабочей группы по урегулированию политического кризиса в Украине призвали участников массовых беспорядков сдать оружие и освободить захваченные помещения.

Как заявила член группы, и. о. министра юстиции Елена Лукаш, оппозиция отказывается брать на себя ответственность за свои же призывы. «Раздавались призывы о применении оружия. Многие люди были спровоцированы такими заявлениями. И снова, как и в прошлые разы, представители оппозиции отказываются брать на себя ответственность за то, к чему они призывали граждан», – констатировала она.

12.30. Министерство здравоохранения Украины сообщило об увеличении числа погибших в ходе беспорядков в Киеве до 25 человек. МВД Украины заявило о девяти погибших в центре Киева милиционерах.

12.52. В Киеве от огнестрельного ранения скончался журналист украинской газеты «Вести».

14.17. Поступили сообщения о том, что в Харькове и Кривом Роге (Днепропетровская область) ночью неизвестные подожгли офисы партий «Свобода» и УДАР. В Луцке около сотни человек напали на офисы Партии регионов и Коммунистической партии.

15.54 И. о. министра обороны Украины Павел Лебедев отдал приказ отправить в Киев 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из Днепропетровска.

16.11. Евросоюз собирается в срочном порядке принимать меры в отношении лиц, ответственных за применение насилия в Украине, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

16.19. Главы МИД ЕС договорились провести экст­ренную встречу по Украине в четверг, 20 февраля, в бельгийской столице.

16.32. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения отдельными политиками незаконных действий, направленных на захват государственной власти.

16.40. В Ужгороде митингующие захватили здание Закарпатской областной государственной администрации. Как сообщили в городском совете, участие в акции протеста приняли более тысячи человек.

16.42. Захватившие Львовскую госадминистрацию объявили о создании собственных органов власти. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте областного совета.

17.11. Милиция пытается оттеснить митингующих с площади Независимости в Киеве, применив водомет. Участники акции протеста в ответ бросают камни. Часть демонстрантов строит новые баррикады. Вся площадь окутана дымом от горящих шин. С трибуны звучат призывы к киевлянам приносить на площадь теплую одежду и помогать протестующим.

18.01. Европейские санкции против Украины могут быть введены в действие уже 21 февраля. Об этом заявила в среду пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

О том, как будут развиваться события, мы расскажем в следующем номере газеты.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,

фото АФП