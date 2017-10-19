Украина вернула в собственность часть границы с Венгрией
В государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией, передает lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
"На сегодняшний день в целом на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты в отношении 51 участка. На рассмотрении находится еще около 70 таких дел. Кроме того, органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже отведены и используются пограничным ведомством", – отмечается в публикации.