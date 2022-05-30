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В мире
Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам – The New York Times

Несмотря на громкие заявления, Украине и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит вступление в НАТО и Европейский союз, пишет газета The New York Times, передает РИА Новости.

По мнению авторов статьи, есть как минимум четыре причины, по которым киевский режим не получит возможности присоединиться к ЕС: одна из них – несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого европейского политического сообщества, куда должны войти Украина, Грузия, Молдова и Великобритания. Этот союз не будет обладать всеми функциями ЕС, в результате чего многие страны превратятся во второй эшелон Европы. В материале отмечается, что в прошлом такая попытка не увенчалась успехом.

"Идея концентрических колец или ярусов европейских государств многоскоростной Европы неоднократно предлагалась ранее, в том числе бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном в 1989 году, хотя тогда она включала и Россию, но ни к чему не привела", – напомнили обозреватели.

Во-вторых, стремление Владимира Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению в Евросоюз ущемляет в правах других желающих войти в зону влияния Брюсселя.

"Даже начало переговоров о вступлении с Украиной само по себе спорно, поскольку Грузия и Молдавия также подали заявки после нее, а другие страны надолго застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 году, Северная Македония – в 2004-м, Черногория – в 2008-м, а Албания и Сербия – в 2009 году", – говорится в публикации.

Еще одной важной причиной отложить заявку Киева в долгий ящик в издании считают неготовность организации к расширению в принципе.

"С 2013 года ЕС не расширялся – отчасти из-за проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, а также из-за того, что критерии для вступления настолько обременительны. Нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем, не говоря уже о попытках удержать Венгрию и Польшу в соответствии с европейскими ценностями и верховенством закона", – обратили внимание журналисты.

Особый акцент они сделали на вероятном желании Макрона извлечь выгоду из украинского кризиса и европейских амбиций Зеленского. Авторы материала допустили, что французский лидер пытается "посадить новых претендентов в какой-то постоянный загон", чтобы сохранить влияние Парижа на Брюссель.

"С этой целью он выдвинул идею Брюссельского лимбо, в котором страны-кандидаты могли бы томиться до самого Судного дня. Он называет это "европейским политическим сообществом" в качестве дополнения к Европейскому союзу. Звучит сочувственно и достаточно расплывчато, но конечная цель очевидна", – приводит NYT слова Эрика Гуйера, редактора немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung.

Ранее французский лидер заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Киев в свои ряды.

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