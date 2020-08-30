Политика
Украл банку кофе с прилавка супермаркета житель Павлодара
Полицейские в Павлодаре задержали местного мужчину, который похитил банк растворимого кофе с прилавка, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает Polisia.kz, 26 августа павлодарские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи банки кофе с прилавка в одном из супермаркетов по проспекту имени Н.Назарбаева. Сумма ущерба составила 4 638 тенге.

Благодаря тому, что противоправные действия мужчины были зафиксированы камерами наблюдения, полицейские смогли установить личность любителя кофе, задержанный дал признательные показания. Проводится досудебная проверка по статье 187 ч.1 УК РК (Мелкое хищение).

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