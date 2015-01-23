Украли миллион у сироты Свежий выпуск 609 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В дежурную часть УВД Кокшетау поступило заявление 19-летней жительницы областного центра. По словам девушки, ее опекунша незаконно завладела одним миллионом тенге, находившемся на банковском счете потерпевшей.

Как было установлено в ходе расследования, потерпевшая – воспитанница одного из детских домов области, и до достижения ею совершеннолетия деньгами распоряжалась опекунша, работающая социальным педагогом в колледже, где обучалась девушка. В 2013 году она незаконным путем сняла со счета в банке все деньги, принадлежащие воспитаннице.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 190 части 2 УК РК (мошенничество). Задержанная дала признательные показания. Ведется следствие.



