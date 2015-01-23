Украли миллион у сироты

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
В дежурную часть УВД Кокшетау поступило заявление 19-летней жительницы областного центра. По словам девушки, ее опекунша незаконно завладела одним миллионом тенге, находившемся на банковском счете потерпевшей.
Как было установлено в ходе расследования, потерпевшая – воспитанница одного из детских домов области, и до достижения ею совершеннолетия деньгами распоряжалась опекунша, работающая социальным педагогом в колледже, где обучалась девушка. В 2013 году она незаконным путем сняла со счета в банке все деньги, принадлежащие воспитаннице.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 190 части 2 УК РК (мошенничество). Задержанная дала признательные показания. Ведется следствие.

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