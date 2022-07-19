Украли то, не знаем что

Почему в чиновничью монополию, на высокие и ответственные должности не очень-то рвутся честные и порядочные люди – вопрос не праздный и по нынешним временам насущный. Не потому ли, что служба эта бывает опасной для репутации, личной свободы и нормальной жизни? Пример тому – уголовное дело в отношении нескольких бывших алматинских руководителей, обвиненных в тяжких должностных преступлениях.

Подсчитали – прослезились

Генеральным директором ТОО «Алматинские тепловые сети» Ерболата Амангалиева назначили как раз в ту пору, когда в городе шла масштабная модернизация центральных тепло- и водокоммуникаций: только возглавляемое им предприятие одновременно вело 20 крупных объектов, в том числе четыре, финансируемых из средств нацфонда. За один из таких проектов спустя почти четыре года его вместе с «соучастниками» приговорили к длительным срокам заключения.

Реконструкция тепломагистралей М-3А и М-3, пролегающих от ТЭЦ-1 в микрорайоны исторического Алматы, заказчиком которой выступало ТОО «АлТС», проходила буквально на глазах многочисленных свидетелей, ведь меняли теплотрассу в популярных «гостевых» зонах: алматинский Арбат, улица Гоголя, площадь Астана, театр оперы и балета им. Абая, вокзал Алматы-2… В общем, лето 2017 года запомнилось алматинцам массой неудобств и пикированием с коммунальными службами.

Но выбора-то особо не было. Инженерные коммуникации, о которых пойдет речь, выработали свой 25-летний технический ресурс и были порядком изношены, о чем свидетельствовали бесконечные порывы на теплосетях. Заменить трубопровод общей протяженнос­тью двух веток 7 км 200 м предстояло к началу отопительного сезона 2017 года. Но проектное решение по объекту было подготовлено годом раньше. Это и стало причиной событий, которые в итоге привели должностных лиц, управлявших реконструкцией, на скамью подсудимых.

Как утверждал в ходе судебных разбирательств сам Ерболат Амангалиев, еще до фактического начала работ подрядчик строительства – ТОО «Дала» – обнаружил расхождения в проектно-сметной документации (ПСД) с предстоящими реальными расходами на 685 млн тг. Немаленькая, надо сказать, сумма, если учитывать, что стоимость проекта определялась в 2 794 млн тг.

Но с этим-то как раз все понятно: росли цены на материалы и услуги, обнаружились неучтенные работы, как, например, внеплановое подключение к горячему водоснабжению больницы, не обошлось и без технических ошибок в расчетах.

Теоретически при таких обстоя­тельствах имело смысл вернуть технико-экономические обоснования на доработку и новые согласования, но практически это никак невозможно. Во-первых, потому что пришлось бы отодвигать сроки по архиважному для городской инфраструктуры объекту, а за это по головке не погладят. Во-вторых, под вопросом могло оказаться финансирование проекта из рес­публиканского бюджета, потому что там тоже жесткие условия и сроки освоения средств. Поэтому заказчик реконструкции тепломагистралей М-3А и М-3 пошел по пути, по которому чаще всего идут все и всегда.

Подгонка по размеру

Бывший гендиректор ТОО «АлТС» вообще убежден, что существующие правила утверждения технико-экономических обос­нований и проектно-сметной документации при названных обстоятельствах не обязывают заказчика проводить повторную строительную экспертизу означенных документов. На такой случай существует вполне легальная и повсеместно используемая практика, когда бюджет пересмат­ривается внутри самого проекта.

– Это называется корректировкой проектно-сметной до­кументации, – объясняет Ерболат Амангалиев. – В соответствии с законодательством производит ее авторский надзор – разработчик ПСД. С нами работало ТОО «НурКурылыс 80», специалисты компании сделали переброску средств в пределах утвержденной сметной стоимости и внес­ли необходимые поправки. В акте корректировки они стояли двумя разделами: одни статьи расходов исключались, другие вводились вновь.

В итоге заведомо убыточная реконструкция теплотрасс М-3А и М-3 была завершена за шесть месяцев вместо проектных девяти, фактически уложено на 210 м труб больше, в бюджет возвращены неиспользованные миллионы тенге. За пять лет после реконструкции обновленная тепло­магистраль не дала ни одного сбоя, и порядка 20 тысяч жителей микрорайонов, которые она обеспечивает, успели забывать, что такое перебои с теплом и водой из-за порывов сетей.

В такой мажорной тональности эта история должна была закончиться, если б в 2021 году против гендиректора ТОО «АлТС», двух его подчиненных, руководителя ТОО «Дала» и эксперта технического надзора не возбудили уголовные дела и вскорости осудили за присвоение и растрату денежных средств в размере 939 млн тг. Вопрос, как осужденные изловчились «прикарманить» ни много ни мало, а треть бюджета неслабого государственного инвестпроекта после череды судебных разбирательств, так и остался без внятного и убедительного ответа.

Досудебное расследование по делу Амангалиева и других фигурантов велось в городском департаменте экономических расследований, версию следствия в суде поддерживала прокуратура, обвинительный приговор вынес районный суд, позже его оставила без изменений апелляционная инстанция. Ни один из осужденных не признал своей вины, они продолжают писать протесты и жалобы, их родственники обивают пороги «государственных» кабинетов и ищут поддержку в СМИ.

Дело труба

– В нашем деле все на поверх­ности, – утверждает бывший руководитель «Алматинских тепло­сетей». – Версия следствия и обвинения основывалась на выводах двух частных аудиторов по экономической и строительной экспертизе. Они делали анализ документальной части проекта и, я уверен, по надуманным основаниям или в силу некомпетентности исключили из материалов исследования именно акты корректировок – юридически полноценные документы, подписанные всеми сторонами: заказчиком, подрядчиком, представителями авторского и технического надзора. А без этих материалов как раз и получается, что мы оплачивали не только фактически выполненные работы, но и те, что были исключены по акту корректировки, а также неприобретенное и неустановленное оборудование.

В заключении упомянутых экс­пертов и в обвинительном акте, например, говорится, что ТОО «Дала» не произвело прокладку 844 м труб, завысило стоимость оборудования, в том числе запорной арматуры, не установило железобетонные лотки в объеме 683,911 кв. м, превысило сумму расходов по оплате строительных машин и механизмов. По такой схеме якобы и накапливались украденные впоследствии сотни миллионов.

Но вот что интересно. Государственная комплексная экспертиза, назначенная в ходе разбирательства вслед за частной, как раз-таки приняла во внимание акты корректировок и серьезных несоответствий стоимости и объемов выполненных работ не обнаружила, выводы обвинения не поддержала. Остается загадкой, почему суд не дал оценку явным противоречиям двух экспертных заключений или не назначил третью экспертизу.

Не возымели действия и показания допрошенных в судебном процессе свидетелей. Инженерно-технический персонал «АлСТ», специалисты подрядной организации, непосредственно участ­вовавшие в проведении работ, представители авторского и технадзора, которые контролировали процесс на разных этапах, не подтверждали факта, что в ходе перекладки коммуникаций на трассе остались участки со старыми трубами и незамененном оборудованием.

Будь иначе, свидетели указали бы эти места, и следователи получили возможность буквально из-под земли добыть прямые вещественные доказательства. Но ведь нет, полноценного исследования скрытых работ на от­реставрированных коммуникациях не было проведено, теплотрасса не вскрывалась, замеры не производились. И это тоже странно.

Щепки летят

Обследовать реконструированную тепломагистраль для полноты, так сказать, картины преступления было бы не только уместно, но и совсем несложно.

Новая коммуникация на трассах М-3А и М-3 строилась по современной немецкой технологии. Внутри полиуретановой изоляции труб проложена медная проволока. Она работает как датчик влажности в системе оперативной диагностики, позволяющей обнаруживать утечки дистанционно. Если трубопровод протестировать при помощи этой системы на всей его протяженности, можно точно установить участки, где инновационные трубы отсутствуют. Другого объективного способа подтвердить или опровергнуть обвинения в тяжких преступлениях сразу пяти человек в этом деле нет.

Из поля зрения следствия и правосудия, кажется, выпал еще один насущный вопрос: «Где «украденные» у государства и алматинцев деньги?». Следственное производство почти не касалось этой деликатной темы, оттого осталось невыясненным, какими способами выводились в частные руки средства государственного трансферта. Кто из пятерых «сообщников» сколько получил? Это ведь тоже определяет тяжесть вины персонально каждого. И, наконец, почему в процессе следствия не установлено нахождение «похищенных» инвестиций? Почти миллиард тенге едва ли смог бы осесть в домашних кладовках или на банковских счетах осужденных незаметно. Значит, справедливо рассчитывать, что сыщики их отыщут и вернут законным владельцам.

Впрочем, все вышесказанное имеет значение только при условии, что хищения в ходе реконструкции коммунальных сетей в Алматы, вменяемое пятерым фигурантам, имели место. А если все-таки нет?

Ни в коей мере не подвергая сомнению выводы суда, все-таки позволим себе частное мнение. Содержащиеся в материалах дела о «похищенных» деньгах нацфонда пустоты и противоречия, недоработки и небесспорные экспертные заключения дают повод думать, что привлеченные к ответственности руководители-хозяйственники крупных алматинских предприятий попали под общую раздачу.

Разоблачения и наказания коррумпированных чиновников и жадных монополистов – теперь трендовая тема в нашей обновляющейся стране. Но она может быстро перерасти в чрезмерное увлечение, которое приведет к невинным жертвам и большим разочарованиям.

Бывшие гендиректор ТОО «АлТС» и директор ТОО «Дала» по обвинению в хищениях в особо крупных размерах осуждены к восьми годам заключения, за пособничество им еще трое участников процесса получили по семь лет отсидки. С нашей газетой Ерболат Амангалиев смог поговорить по лагерному таксофону. Спокойный, рассудительный, он, кажется, все понимает по поводу случившегося и не намерен останавливаться.

– Я хочу разобраться только с одним: почему бьют по рукам тех, кто пытается делать нужное дело? – рассуждает он. – Мы взялись за убыточный проект, досрочно выполнили все свои обязательства и не только не допустили повышения проектной стоимости, но вернули в бюджет 139 миллионов тенге. Собственно, за это нас осудили.

В начале июля супругу осужденного Амангалиева пригласили на прием в Генеральную прокуратуру и выслушали доводы, которые не позволяют их семье смириться с обвинительным приговором. Будет ли это означать, что следственные и надзорные органы готовы вернуться к повторному изучению небесспорного дела о «потерянном» бюджетном миллиарде? Наша газета подождет развития событий, рассчитывая, что они приведут к безупречно справедливым решениям.