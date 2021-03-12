Укравшего пожертвования из храма мужчину задержали очевидцы в Нур-Султане

В столице очевидцы задержали мужчину, укравшего пожертвования из храма. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана, передает Kazpravda.kz
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"Подозрительного мужчину с ящиком в руках по проспекту Республики заметили очевидцы и сообщили в полицию. В ходе расследования установлено, что подозреваемый, находясь днем в храме "Приход Константино-Еленинского храма", совершил кражу ящика для пожертвований, в котором находилось более 70 тысяч тенге", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, задержанный 26-летний житель столицы дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Деньги были возвращены храму. Установлено, что мужчина ранее судим за разбой.
"Департамент полиции Нур-Султана выражает благодарность бдительным жителям за проявленную активную гражданскую позицию", - добавили в пресс-службе.