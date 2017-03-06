​Укрепить архитектуру государственного устройства

Сообщающиеся сосуды

О новых поправках в Конституцию сегодня много говорят политики, депутаты, эксперты и журналисты. Обсуждение предлагаемых поправок проводилось на многочисленных площадках в течение месяца. Как отметил Президент, только на респуб­ликанском уровне прошло более 250 встреч на эту тему. На рассмотрение Рабочей комиссии по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти направлено 6 тыс. предложений. В минувшую пятницу свое веское слово сказал и Пар­ламент. На совместном заседании палат депутаты одобрили поправки в Конституцию в первом чтении. Впереди – новые дискуссии.

Сегодня можно сказать, что новый вектор политической трансформации уже обрел вполне четкие очертания. Хотя вопросы и остаются. Как же без интриги! Депутаты озвучили ряд инициатив, которые в свое время нашли отражение в Декларации 25-летия. Выдвигали и конкретные предложения, призванные «откалибровать» систему сдержек и противовесов, обеспечив более четкую балансировку между ветвями власти. Например, в предлагаемых поправках планируется урезать список министров, которых может назначать Президент, вычеркнув из него министерства юстиции и МВД. Возник вопрос, правильно ли это? Если с юстицией можно согласиться, то по Министерству внутренних дел имеются некоторые нюансы.

После перераспределения полномочий в компетенции Главы государства должны остаться вопросы внешней и внутренней политики, обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Следовательно, руководителей министерств обороны и иностранных дел Президент будет назначать самостоятельно.

Депутаты считают, что и МВД должно оставаться в этом перечне. Во-первых, это стратегически важный государственный орган. Во-вторых, Глава государства является Верховным Главнокомандующим, а в Министерство внутренних дел входит Национальная гвардия как воинское подразделение.

В целом другим ветвям власти планируется передать 35 президентских полномочий, включающих управление экономикой, финансами, государственным имуществом, административно-территориальными вопросами. И это беспрецедентный шаг. На каком-то этапе инициативы вызвали даже некоторые опасения в обществе. Ведь власть, словно жидкость в сообщающихся ­сосудах, имеет свойство перетекать из одной емкости в другую. Ослабление одной вызывает неизменно усиление другой. А это, как показывает история, вызывает не только противоречия, но и серьезные политические кризисы.

Были такие примеры и в нашей новейшей истории. Президент на заре ­независимости приложил немало усилий, чтобы выстроить устойчивую государственную систему.

Через призму времени

Демократические реформы в Казах­стане – эволюционный процесс. С этим, думаю, спорить не будет никто. Дис­куссии вызывает лишь скорость транс­формации. По этому поводу как раз и случаются политические спекуляции, которые, впрочем, пропадают втуне. В нашей стране все еще крепок иммунитет к демагогии и популизму. Многие прекрасно помнят, как все начиналось, какой непростой путь нами пройден, и сколько всего сделано. Взгляд через приз­му времени зачастую открывает новые грани, которые позволяют более объек­тивно оценивать ситуацию в стране.

К слову, термин демократия в начале 90-х годов в глазах простых людей значительно поистрепался. Президент очень четко обозначил эту проблему в 1994 году.

– Оценивая состояние политической жизни в Казахстане по меркам американской или европейской демократий, отдаем ли мы себе отчет в том, что любая политическая категория не есть нечто застывшее и вечное на все времена? Задумываемся ли над тем, что европейская демократия образца 1990-х годов и начала века – две разные вещи? – задался вопросом Нурсултан Назарбаев. Это было выступление Президента по случаю Дня Независимости.

Глава государства привел в пример известного социолога Алена Турена, которого никак не заподозришь в сомнениях относительно универсальности демократических ценностей.

«Можно ли определять демократию безотносительно к ее целям, то есть тем связям, которые она устанавливает между людьми и социальными группами? Сегодня, когда рушится столько авторитарных режимов, мы должны задуматься о содержании демократии...» – утверждал эксперт.

Другими словами, в вопросах демократического развития не может быть раз и навсегда установленных универсальных рецептов. Особенно если мы говорим о посттоталитарных государствах, десятилетиями живших в жестких условиях диктатуры, без намека на демократические институты.

Такие рассуждения в начале 90-х были в новинку. Да и все, что происходило в стране, никак не укладывалось в привычную картину мира. Это был переломный этап, насыщенный неурядицами. Так, проявлением болезни роста стали два парламентских кризиса с известным исходом и две отставки Правительства. Страна шла по неизведанному пути, действуя методом проб и ошибок. Доходило до того, что Главе государства приходилось объяснять депутатам элементарные вещи: не делать расходов больше, чем имеешь доходов и накоплений.

– Надо исключить факты, когда, например, в закон о поддержке аула, села и АПК в целом было заложено столько невыполнимых вещей, что он попросту был сведен на нет. У нас в законах вообще чехарда. Один с другим порой не то что не согласуется, а даже противоречит. А о стабильности законов не приходится говорить вообще, – отметил Нурсултан Назарбаев в выступлении на I сессии Верховного Совета тринадцатого созыва в июне 1994 года.

Дикая демократия

То было время дикого капитализма и не менее дикой демократии, когда далеко не сразу и не всем стало понятно, что из тоталитарного к развитому обществу нет прямой и короткой дороги. Люди запамятовали, что западная цивилизация создавалась веками. Очень верно передает атмосферу того времени выражение: «Почти все возможно, но ничего не происходит. Почти все разрешено, но почти ничего нельзя осуществить».

Президент в этот период стал тем человеком, который смог сдвинуть эту неподъемную ношу с места. Более того, он один из немногих на постсовестком пространстве, кто сумел предотвратить перерастание политических распрей в кровопролитные конфликты. Парламентские кризисы в нашей стране не сопровождались выходом танков на улицы городов. Стабильность стала определяющим фактором успешного развития. А президентская форма правления превратилась в стержень казахстанской государственности.

В этом контексте особо нужно отметить 1995 год – тогда было проведено два знаковых референдума: в марте о продлении полномочий Главы государства, в августе – о принятии новой Конституции. Вот как прокомментировал это событие Президент 22 года назад.

– Новая Конституция позволяет одновременно резко укрепить государственность, поднять эффективность государственной власти за счет четкого разграничения полномочий всех ветвей власти. Ложные идеи сосредоточения всей власти в руках советов и якобы доступность управления государством для любой кухарки, о чем говорила коммунистическая идеология, также уходят в прошлое. Мы теперь имеем реальную возможность от советской государственной системы перейти к современному, нормальному, настоящему парламентаризму, – отмечал Глава государства.

Решительный настрой и радикальные реформы позволили вытащить страну из пропасти. А Нурсултан Назарбаев доказал, что не бросает слов на ветер. Разрабатывая индикативный план экономического и социального развития на 1996–2000 годы, Президент поставил задачу повысить жизненный уровень населения как минимум в 2 раза, возобновить рост производства и снизить годовые темпы инфляции до 10% к 1998 году (на тот момент она составляла 60,3%). Результат превзошел все ожидания – инфляция в 1998 году составила 1,9%. А в 2000 году начался масштабный подъем экономики – ВВП увеличился на 9,6% по сравнению с предыдущим годом, что, по сути, означало кардинальный перелом в развитии страны. Вслед за экономикой стала развиваться и политика.

Этапы становления

На пути демократизации Казахстан прошел несколько этапов. На первом – с 1991 по 1995 год – страна сосредоточилась на преодолении дезинтеграционных процессов, формировании фундамента казахстанской государственности, переходе от диктата однопартийности к политическому плюрализму.

На втором – с 1995 по 2000 год – создавались и укреплялись демократические институты, формировалась политическая культура на основе новой Конституции, начал работать профессиональный двухпалатный Парламент.

В 1998 году Глава государства предложил обществу программу демократизации и политических реформ. В Основной закон страны были внесены поправки, которыми были несколько расширены полномочия Парламента в качестве самостоятельной ветви государственной власти. По предлагаемым изменениям, кстати, развернулась нешуточная дискуссия. Но в итоге компромисс был найден.

– Надеюсь, что мы вообще прошли этап прямых уличных и митинговых столкновений и научились искусству политического диалога, – заметил Нурсултан Назарбаев.

Именно в то время впервые в отечественной истории политические партии получили право работать в Парламенте. Правительство стало подотчетным высшему законодательному органу, упростилась процедура регистрации неправительственных организаций, более независимыми стали судебные инстанции.

Третий этап прошел с 2001 по 2011 год. В 2006 году была создана Государственная комиссия по разработке и конкретизации Общенациональной программы политических реформ.

Конкретным результатом деятельности стал ряд принятых мер по развитию демократических процессов в стране и вынесенный на обсуждение общества законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Он был одобрен 21 мая 2007 года. Как отмечают отечественные и зарубежные эксперты, конституционные изменения установили принципиально важные для страны новеллы. Состоялась модернизация системы властных отношений, повысившая роль и влияние палат Парламента. В частности, был упрощен порядок выражения вотума недоверия как в целом Кабмину, так и отдельным министрам.

Конституционный статус и право избирать депутатов получила Ассамблея народа Казахстана. Мажилис Парламента стал формироваться по партийным спискам, то есть по пропорциональной избирательной системе.

Был взят курс на всестороннее развитие институтов гражданского общества, гармонизацию их отношений с государством. Получила модернизацию система местного самоуправления. На конституционном уровне был придан импульс новому этапу судебно-правовой реформы.

В целом принятые поправки в Конституцию придали мощный импульс развитию политической системы и ее качественному улучшению.

Ну и, четвертый этап развития выпал на 2012–2017 годы. Он продолжается и сегодня. Это период реализации новой Стратегии «Казахстан-2050», новой экономической политики «Нұрлы жол» и Пяти институциональных реформ.

Очередная ступень в развитии государства ведет Казахстан к созданию основ постиндустриального общества. Идет мощное преобразование действующей политико-властной системы республики для достижения триединой задачи – обеспечения модернизации экономики, политического развития и сохранения стабильности. Для достижения этих целей Президент передает часть своих полномочий другим ветвям власти. Главная задача состоит в том, чтобы, с одной стороны, разгрузить Главу государства от несвойственных ему функций. Время ручного управления экономикой прошло. С другой – это позволит значительно укрепить архитектуру государственного устройства, придать ей запас прочности. Каждая ветвь власти должна обладать всеми необходимыми полномочиями для работы и нести всю полноту ответственности за свои решения.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, конституционные изменения открывают совершенно новую страницу политического календаря XXI века. Во-первых, новый закон значительно усиливает роль Парламента в государственных делах, в том числе при формировании Правительства. Во-вторых, повышается самостоятельность Правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой. В-третьих, модернизируется конституционная основа правоохранительной и судебной систем. Закладываются базовые основы деятельности прокуратуры, предусматривающие высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства в суде. В-четвертых, укрепляется система конституционного контроля. В-пятых, и это принципиально важно, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления.