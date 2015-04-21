Укрепить иммунитет Свежий выпуск 485 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В Казахстане сейчас существуют вакцины от 21 инфекционного заболевания. Благодаря вакцинации удалось полностью искоренить полиомиелит и дифтерию. Однако в последнее время многие казахстанцы отказываются от вакцинации. В рамках Всемирной недели иммунизации медики и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы будут объяснять горожанам, что она не опасна, а главное – необходима.

С 2010 года в Казахстане проводится вакцинация от пневмококковой инфекции. За это время количество заболеваний у детей снизилось в полтора раза. Аналогичная ситуация складывается по всему миру. В Европе благодаря вакцинации натуральная оспа была искоренена за два года, полиомиелит – на 99% , а гемофильная инфекция – на 90%. Также отмечается значительное снижение заболеваний корью.

«В мировой практике каждый год благодаря вакцинации предупреждается более 2,5 миллиона смертей. Есть еще один положительный аспект – экономия средств на лечение заболеваний. Благодаря тому, что практически полностью была побеждена оспа, удается ежегодно экономить порядка 300 миллионов долларов, которые раньше тратились на ее лечение», – отметил главный сотрудник Научного центра гигиены и эпидемиологии Борис Каральник.



