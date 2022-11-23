Укрепить законность

Конституционный статус закона согласуется с действующей Конституцией Республики Казахстан, в частности со статьей 83, определяющей, что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории страны.

Что нового в законодательном акте?

Закреплено право обращения генерального прокурора в Конституционный суд по вопросам толкования норм Основного закона и в Верховный суд – для разъяснения судебной практики.

Уточняется система прокуратуры, в которую входят Генеральная прокуратура, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Академия правоохранительных органов, органы военной и транс­портной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры, районные и приравненные к ним прокуратуры.

Основные функции каждого из указанных звеньев конкретизированы и закреплены в отдельных статьях. Также в отдельную норму включены полномочия прокуроров от районной инстанции до Генеральной прокуратуры, в которой четко указывается, какие права и обязанности они имеют.

Определены три формы надзора: проверка соблюдения законности, анализ состояния законности, оценка актов, вступивших в силу. Проверка частного предпринимательства назначается только по поручению Президента и генерального прокурора. Иные проверки могут назначаться заместителями генпрокурора, а также главным военным и транспортным прокурорами, прокурорами областей и районов. Их цель – защита лиц, которые самостоятельно не могут отстоять свои права, а также защита несовершеннолетних, субъектов частного предпринимательства либо в целях предотвращения необра­тимых последствий для жизни граждан, интересов общества и государства. В отдельной статье уточнены права и обязанности проверяемых субъектов.

Анализ состояния законности осуществляется без посещения объекта на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и другой информации. Не препятствует работе предприятий.

Оценка актов, вступивших в силу, предусматривает их изучение на предмет законности. В систему актов, подлежащих оценке, входят акты и решения госорганов и учреждений, квазигосударственного сектора и прочих организаций независимо от форм собственности, если они касаются лиц, которые не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, а также неограниченного круга лиц. Кроме того, проверке подлежат акты, имеющие публичный характер, приговоры, постановления и иные акты суда уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях.

Расширен перечень обращений, рассматриваемых органами прокуратуры. К ним относятся обращения лиц, которые самостоятельно не могут защитить свои права, а также несовершеннолетних, неограниченного круга лиц. Надзорный орган также обязан рассмотреть обращения, если права граждан не защитил уполномоченный орган, а также при отсутствии уполномоченного органа, для защиты частного предпринимательства, предотвращения угрозы нацбезопасности, по поручениям Президента и генерального прокурора.

Детально регламентированы порядок и сроки рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в том числе по вопросам досудебного урегулирования жалоб на решения или действия должностных лиц. Глава надзорного органа может лично провести проверку или поручить уполномоченному органу.

В законе систематизированы акты прокуратуры, которые разделены на акты надзора (протест, санкция, указание, представление, постановление), акты реагирования (ходатайство, заявление, обращение, разъяснение о недопустимости нарушений законов) и акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры (приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие).

Постановление как акт надзора получило более подробную регламентацию с закреплением его подвидов. Расширен перечень субъектов, на действия которых прокурор вправе принести протест. При этом предусматривается возможность сокращения срока рассмотрения протеста до трех рабочих дней. Акт реагирования разъяснения закона получил новое название – разъяснение о недопустимости нарушений закона и нацелен не только на предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности, но и защиту прав и свобод человека при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях.

Важными являются новеллы о взаимодействии прокуратуры с организациями независимо от форм собственности, а также с уполномоченным по правам человека в РК и оказании содействия его деятельности.

Отдельное внимание хотелось бы обратить на расширение компетенции органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества. В том числе по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса, обеспечение прокуратурой соблюдения обязательств, включая международные арбитражи.

Анализируя нормы Конституционного закона «О прокуратуре», можно с уверенностью сказать, что он будет способствовать эффективному соблюдению прав и свобод граждан, бизнеса, интересов общества и государства. А обновленная компетенция органов прокуратуры позволит укрепить законность и правопорядок в стране.