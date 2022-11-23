Укрепить законность

Свежий выпуск
Алмат Байшулаков, прокурор Восточно-Казахстанской области

Подписанный Главой государства Конституционный закон «О прокуратуре» усиливает правозащитную роль надзорных органов.

Конституционный статус закона согласуется с действующей Конституцией Республики Казахстан, в частности со статьей 83, определяющей, что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности на территории страны.

Что нового в законодательном акте?

Закреплено право обращения генерального прокурора в Конституционный суд по вопросам толкования норм Основного закона и в Верховный суд – для разъяснения судебной практики.

Уточняется система прокуратуры, в которую входят Генеральная прокуратура, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Академия правоохранительных органов, органы военной и транс­портной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры, районные и приравненные к ним прокуратуры.

Основные функции каждого из указанных звеньев конкретизированы и закреплены в отдельных статьях. Также в отдельную норму включены полномочия прокуроров от районной инстанции до Генеральной прокуратуры, в которой четко указывается, какие права и обязанности они имеют.

Определены три формы надзора: проверка соблюдения законности, анализ состояния законности, оценка актов, вступивших в силу. Проверка частного предпринимательства назначается только по поручению Президента и генерального прокурора. Иные проверки могут назначаться заместителями генпрокурора, а также главным военным и транспортным прокурорами, прокурорами областей и районов. Их цель – защита лиц, которые самостоятельно не могут отстоять свои права, а также защита несовершеннолетних, субъектов частного предпринимательства либо в целях предотвращения необра­тимых последствий для жизни граждан, интересов общества и государства. В отдельной статье уточнены права и обязанности проверяемых субъектов.

Анализ состояния законности осуществляется без посещения объекта на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и другой информации. Не препятствует работе предприятий.

Оценка актов, вступивших в силу, предусматривает их изучение на предмет законности. В систему актов, подлежащих оценке, входят акты и решения госорганов и учреждений, квазигосударственного сектора и прочих организаций независимо от форм собственности, если они касаются лиц, которые не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, а также неограниченного круга лиц. Кроме того, проверке подлежат акты, имеющие публичный характер, приговоры, постановления и иные акты суда уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях.

Расширен перечень обращений, рассматриваемых органами прокуратуры. К ним относятся обращения лиц, которые самостоятельно не могут защитить свои права, а также несовершеннолетних, неограниченного круга лиц. Надзорный орган также обязан рассмотреть обращения, если права граждан не защитил уполномоченный орган, а также при отсутствии уполномоченного органа, для защиты частного предпринимательства, предотвращения угрозы нацбезопасности, по поручениям Президента и генерального прокурора.

Детально регламентированы порядок и сроки рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в том числе по вопросам досудебного урегулирования жалоб на решения или действия должностных лиц. Глава надзорного органа может лично провести проверку или поручить уполномоченному органу.

В законе систематизированы акты прокуратуры, которые разделены на акты надзора (протест, санкция, указание, представление, постановление), акты реагирования (ходатайство, заявление, обращение, разъяснение о недопустимости нарушений законов) и акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры (приказы, распоряжения, положения, инструкции, регламенты и другие).

Постановление как акт надзора получило более подробную регламентацию с закреплением его подвидов. Расширен перечень субъектов, на действия которых прокурор вправе принести протест. При этом предусматривается возможность сокращения срока рассмотрения протеста до трех рабочих дней. Акт реагирования разъяснения закона получил новое название – разъяснение о недопустимости нарушений закона и нацелен не только на предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности, но и защиту прав и свобод человека при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях.

Важными являются новеллы о взаимодействии прокуратуры с организациями независимо от форм собственности, а также с уполномоченным по правам человека в РК и оказании содействия его деятельности.

Отдельное внимание хотелось бы обратить на расширение компетенции органов прокуратуры в сфере международного сотрудничества. В том числе по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса, обеспечение прокуратурой соблюдения обязательств, включая международные арбитражи.

Анализируя нормы Конституционного закона «О прокуратуре», можно с уверенностью сказать, что он будет способствовать эффективному соблюдению прав и свобод граждан, бизнеса, интересов общества и государства. А обновленная компетенция органов прокуратуры позволит укрепить законность и правопорядок в стране.

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Свежий выпуск
Современное предприятие: преимущества работы Рудненского це…
Свежий выпуск
Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в столице
Свежий выпуск
50 новых автомобилей получили поликлиники столицы
Свежий выпуск
Декада к Всемирному дню борьбы со СПИДом проходит в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]