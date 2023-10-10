Генерал-полковник Руслан Жаксылыков: Укрепление оборонно-промышленного комплекса обеспечит национальную безопасность
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Беседовала Асель Муканова
До конца года для поддержки отечественных предприятий, специализирующихся на выпуске вооружения и военной техники, будет создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. В этом направлении Правительство планирует обеспечивать высокую долю локализации и трансфер современных военных технологий.
На вопросы нашей редакции отвечает министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков.