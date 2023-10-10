Генерал-полковник Руслан Жаксылыков: Укрепление оборонно-промышленного комплекса обеспечит национальную безопасность

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Беседовала Асель Муканова

До конца года для поддержки отечественных предприятий, специализирующихся на выпус­ке вооружения и военной техники, будет создан Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. В этом направлении Правительство планирует обеспечивать высокую долю локализации и трансфер современных военных технологий.
На вопросы нашей редакции отвечает министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

– Руслан Фатихович, о необходимости развития отечественной оборонной промышленности говорилось в сентябрьском Послании народу Казахстана, которое Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев озвучил на открытии второй парламентской сессии VIII созыва. О чем конкретно мы ведем речь?

– Cправедливость, инклюзивность, прагматичность – такие определяющие принципы нового экономического курса страны озвучил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. Глава государства назвал самой важной задачей на текущем этапе формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности.

Касым-Жомарт Кемелевич вновь отметил, что наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса Президент страны назвал одним из важных вопросов, ведь и в развитых государствах он играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Поэтому важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от военных поставок из других стран.

Для казахстанской армии необходимы бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие. Нужно должным образом усилить производственные мощности для оперативного ремонта военной техники, расширить поддержку отечественных предприятий.

Глава государства отметил, что необходимая материально-техническая база, компетенции и кад­ры у нас есть. Касым-Жомарт Токаев указал, что существующие мощности нуждаются в заказах от соответствующих ведомств, что следует продолжать работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Тогда Президент страны сказал, что механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. На недавнем заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова было сообщено, что такой фонд для поддержки отечественных предприятий, специализирующихся на выпуске вооружения и военной техники, будет создан до конца года.

Хочу отметить, что Министерство обороны активно поддерживает отечественный ОПК. Государственный оборонный заказ казахстанской армии обеспечивают как зарубежные, так и казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса, вместе с тем на сегодня в поставках военной продукции и услуг в интересах Вооруженных сил участвует значительное количество отечественных предприятий, доля которых в государственном оборонном заказе составляет более 50 процентов.

– Какие виды вооружений и военной техники производятся, а также проходят ремонт и обслуживание на казахстанских предприятиях?

– Руководство страны, как и в прежние годы, продолжает уделять большое внимание обороноспособности нашего государства. Поэтому можно уверенно констатировать тот факт, что на казах­станских предприятиях производятся средства ПВО, бронетехника, военные корабли, боеприпасы, широкая линейка специальной техники, оптико-электронные средства, средства связи и многое другое. На отечественных мощностях проводится капитальный ремонт танков Т-72, БМП-2 и БТР-80, ракетно-артиллерийского вооружения, осуществляются ремонт и обслуживание значительного количества военной техники.

Для Сухопутных войск отечественные оборонные предприя­тия поставляют бронированные колесные машины. Для Сил воздушной обороны на базе ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит» осуществляются капитальный ремонт зенитно-ракетных комплексов С-300ПС, модернизация комплексов С-125. Также производят отечественные радиолокационные комплексы «Нур».

АО «Уральский завод «Зенит» ведет строительство вспомогательного многофункционального судна для Военно-морских сил. Мы можем сказать, что Министерство обороны играет большую роль в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса и находится в постоянном взаимодействии с его предприятиями.

– В Послании Президента страны помимо экономики много внимания уделено общественной сфере. Известно, что служба человека военного сопряжена со многими трудностями. Что делается государством для того, чтобы защитник Отечества чувствовал себя защищенным в социальном плане?

– Послание Касым-Жомарта Кемелевича не случайно носит название «Экономический курс Справедливого Казахстана». Оно, безусловно, несет в себе огромный позитивный импульс для общества. Задачи, озвученные в Посланиях, никогда не были простыми, но, как впоследствии показывала практика, это были хорошо продуманные, эффективные и своевременные меры.

В первую очередь Президент обращает внимание на то, что делается для казахстанцев, ведь прежде всего люди определяют судьбу страны на годы и десятилетия вперед.

Касым-Жомарт Кемелевич напомнил, что в течение последних трех лет зарплаты врачей и учителей существенно увеличились и стали выше средних по стране. При этом Президент отметил, что поддержка медицины и образования будет продолжена.

Если говорить о Вооруженных силах, на сегодня проведена работа по повышению должностных окладов летному составу, заработных плат военным медицинским работникам и преподавателям высших военных учебных заведений. Прорабатывается вопрос повышения тарифных категорий должностей военнослужащих рядового и сержантского составов, повышение окладов по воинскому званию всем военнослужащим на 30 процентов.

Предусмотрены различные меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Это компенсации, выплаты, надбавки, пособия и прочие выплаты. С 1 июля 2023 года военные пенсионеры в соответствии с Социальным кодексом имеют право единовременного использования остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

– Армия ко всему еще и огромный хозяйственный механизм. Как обстоят дела в военных городках, особенно в отдаленных гарнизонах?

– Напомню, что в своем Послании Глава государства обратил внимание на необходимость модернизации во многих регионах инфраструктуры, поскольку устаревшие инженерные коммуникации оказывают прямое влияние на социальное самочувствие граждан. В Вооруженных силах разработана проектно-сметная документация на плановое проведение капитального и текущего ремонта инфраструктуры, сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций и водопроводных сетей. Обязательные работы по текущему ремонту либо замене коммуникаций проводятся ежегодно. В круглогодичном режиме ведется обслуживание всех инженерных сетей силами личного состава район­ных эксплуатацион­ных частей.

Во исполнение новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» ВС РК планирует разработать проект по использованию части денежных средств на ремонт и содержание собственных автономных источников коммунальных услуг и инженерных сетей.

В рамках вопросов продовольственной безопасности в Вооруженных силах РК подразделениями ветеринарно-санитарного отдела управления начальника тыла на постоянной основе ведется работа по контролю за качеством поступаемого на довольствие личного состава продовольствия. Кроме того, совместно с Академией питания мы стремимся улучшить ассортимент продовольствия, предусмотренного нормами снабжения для солдат срочной службы.

Глава государства также говорил о непозволительности расточительного потребления базовых благ, необходимых для комфортной жизни. Их рачительное использование должно лежать в основе новой бытовой культуры граждан нашей страны. Поэтому в Вооруженных силах командиры всех степеней и начальники постоянно проводят работу с личным составом об экономном расходовании электроэнергии, тепла и воды в казармах и домах военных городков.

– Заострив внимание на вопросах подрастающего поколения, Президент страны подчеркнул, что основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. Традиционно армия активно участвует в военно-патриотическом воспитании казахстанской молодежи…

– Министерство обороны не остается в стороне от воспитания молодежи и вносит в этот процесс большой вклад. Проводимая на сегодня работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи направлена на формирование и развитие у подрастающего поколения таких качеств, как ответственность, высокая духовность, активная гражданская позиция, целеустремленность, сплоченность, любовь и трепетное отношение к родной земле. Исходя из поручений Президента страны, отданных на Всеармейском совещании 5 мая 2023 года, Министерством обороны совместно с государственными органами разрабатывается Концепция воен­но-патриотического воспитания молодежи до 2030 года. В ее содержании мы выделяем четыре основных контентных маркера: «воспитание», «образование», «патриотизм», «защита Родины».

Локомотивом процесса военно-патриотического воспитания являются Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан и образовательные учреждения. На сегодня в стране существуют более девяти тысяч военно-патриотических клубов, они вовлекли в свою работу свыше 260 тысяч ребят.

Традиционным стал ежегодный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», в котором каждый год принимают участие более двух тысяч военно-патрио­тических клубов. Множество ребят, прошедших через горнило таких конкурсов и состязаний, по прошествии лет становятся на­дежными защитниками Отечества, немалое количество из них выбирают стезю военного человека.

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