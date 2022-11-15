Экономика

Укрепление тенге к доллару объяснили в Нацбанке

Елисеева Екатерина
корреспондент

Укрепление тенге по отношению к доллару в октябре объяснил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Шолпанкулов отметил, что за октябрь курс национальной валюты по отношению к доллару укрепился на 1,7% – до 468,2 тенге.

"Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге. Гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов", – заявил спикер. 

По его словам, высокие цены на нефть обусловили улучшение текущего счета: по предварительным итогам 9 месяцев текущий счет платежного баланса сложился с профицитом и составил 7,9 млрд долларов в связи с улучшением состояния торгового баланса.

"Позитивные показатели демонстрируют и другие показатели. Так, валовые международные резервы за октябрь увеличились на 1 млрд долларов, до 85,4 млрд долларов. Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до 33 млрд долларов, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта. Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до 52,4 млрд долларов. С начала года фиксируется снижение на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд. В октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на 851 млн долларов", – дополнил зампред Нацбанка.

 

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