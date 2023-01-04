Укрепление тенге объяснили в Нацбанке

По итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% – до 462,66 тенге за доллар. Такие данные предоставили в Национальном банке Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В пресс-службе Национального банка сообщили, что среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 132 до 141 млн долларов. Общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов.

В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Таким образом, по итогам декабря курс тенге укрепился на 1,3% – до 462,66 тенге за доллар.

Сообщается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – отметили в пресс-службе НБ РК.