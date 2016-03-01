Вечером в понедельник, на момент сдачи в печать этого номера, нефть марки Brent торгуется в районе 35,5 доллара за баррель, что сохраняет в силе вероятность нового рывка вверх. В то же время потенциал роста барреля ограничен, так как спрос на сырье остается слабым.

Новая неделя пока имеет все шансы сохранить в силе тенденцию к укреплению тенге, если позволит внешняя конъюнктура. Пара доллар/тенге проведет предстоящие пять торговых дней в диапазоне 347–350,2. Средневзвешенный курс доллара в понедельник составлял порядка 348,4. Евро/тенге останется в границах отметок 416–419. Рубль/тенге предположительно будет торговаться в коридоре 4,48–4,85.