Укрепляем связи

В ходе беседы саудовский принц поздравил главу казахстанского НОК с избранием на пост вице-президента Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA). В свою очередь Геннадий Головкин пожелал коллеге плодотворной работы в новой должнос­ти вице-президента штаб-квартиры организации. Собеседники детально обсудили вопросы координации в рамках ISSA и наметили векторы дальнейшего стратегического партнерства.

Особый акцент был сделан на укреп­лении прямых двусторонних связей между олимпийскими комитетами. Стороны предметно рассмотрели подготовку сборных к предстоящим стартам четырехлетия – XX летним Азиатским играм в японских городах Аичи и Нагоя, а также IV летним юношеским Олимпийским играм Дакар-2026, договорившись о совместных проектах.