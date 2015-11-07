​Укреплять деловые связи

– Как складывались двусторонние отношения Казахстана и Болгарии?

– В 1992 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Болгарией. Первоначальный импульс развитию казахстанско-болгарских отношений придал официальный визит президента Болгарии Ж. Желева в нашу страну в 1993 году, по итогам которого были подписаны Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве и Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

В 2004 году открыта Дипломатическая миссия Казахстана в Болгарии. В настоя­щее время между нашими странами установлен регулярный политический диалог, направленный на углубление двусторонних связей по всему спектру сотрудничества. Болгария является нашим традиционным партнером, свидетельством чему является поддержка болгарской стороной ключевых казахстанских инициатив, среди которых членство в Совете Безо­пасности ООН на 2017–2018 годы и проведение международной выставки EXPO 2017 в Астане.

Визит главы законодательного органа парламентской республики, коей является Болгария, послужит триггером углубления межпарламентских отношений, позволит обменяться опытом деятельности парламентов и знаниями о политических ситуациях в наших странах.

– Что делается для расширения экономического сотрудничества Казах­стана и Болгарии?

– На базе Соглашения об экономическом сотрудничестве действует казах­станско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, работа которой демонст­рирует взаимную заинтересованность сторон по данному вопросу.

В мае текущего года министр экономики Болгарии Божидар Лукарски принял участие в работе 8-го Астанинского экономического форума. В рамках форума Божидар Лукарски и Ерболат Досаев обсудили вопросы укрепления торгово-экономических отношений путем создания совместных предприятий, а также открытие регулярных рейсов между Болгарией и Казахстаном.

В конце нынешнего года мы ожидаем визит руководства МСХ РК в Болгарию. Аграрный сектор имеет большое значение для развития наших стран, в этой связи мы намерены развивать это направление нашего взаимодействия.

Сейчас в Казахстане зарегистрировано 17 юридических лиц с участием физических лиц Болгарии, 54 юридических лица с участием юридических лиц Болгарии, 5 филиалов и 11 представительств юридических лиц Болгарии. В Болгарии в свою очередь зарегистрировано около 35 компаний с казахстанским участием. Самая крупная из них – «Ромпетрол Болгария», имеющая по всей стране сеть автозаправочных станций.

Говоря о цифрах, отмечу, что экспорт Болгарии в Казахстан за I полугодие 2015 года составил 12,2 миллиона долларов евро, импорт Казахстана в Болгарию за аналогичный период – 14,5 миллиона евро. Общий объем товарооборота за I полугодие 2015 года – 26,7 миллиона евро и есть еще перспективы для роста.

– В каких еще областях наши страны успешно сотрудничают?

– Работая в сфере внешней политики, мы всегда ставим акцент на прос­тые человеческие отношения между гражданами наших стран. Болгарию и Казахстан связывает давняя дружба. Еще во времена СССР наши туристы посещали эту замечательную страну, а болгарские добровольцы помогали возводить промышленные объекты в Казахстане.

В Болгарии растет интерес к Казахстану. Налажены успешные контакты между многими вузами Казахстана и Болгарии, о чем свидетельствует студенческий и педагогический обмен. В текущем году в Центре изучения восточных языков и культур Софийского университета был официально открыт Кабинет казахского языка и изучения истории и культуры Казахстана. Подписан Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической миссией Казахстана в Болгарии и Софийским университетом. Учебная дисциплина «Казахский язык» впервые в Европе была введена в академическую программу. Планируется рассмотреть возможность открытия магистерской программы «Казаховедение».

История спортивных взаимоотношений Казахстана и Болгарии носит плодотворный характер. С 2005 года за казахстанские клубы играют болгарские футболисты. Этот процесс продолжается и в настоящее время. Димитар Димитров, возглавивший павлодарский «Иртыш», сумел за короткий срок наладить игру команды и вывес­ти ее в первую шестерку. Столичная команда «Астана» под руководством болгарина Станимира Стойлова стала чемпионом Казахстана, а в августе первой из казахстанских команд вышла в групповой раунд Лиги чемпионов.

Дипломатическая миссия Казахстана в Болгарии и далее будет неустанно работать над раширением всего спектра казахстанско-болгарского сотрудничества.