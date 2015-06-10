Свежий выпуск Укреплять двусторонние связи

В ходе встречи стороны обсудили ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам международной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил С. Ниинистё за участие в предстоящем V Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на успешное развитие межгосударственных отношений, отметив, что состоявшийся в 2013 году визит Президента Финляндии в нашу страну способствовал активизации сотрудничества в экономике и других приоритетных областях.

В свою очередь С. Ниинистё поблагодарил Главу государства за приглашение, подчеркнув важность укрепления двусторонних связей, сообщила пресс-служба Президента.